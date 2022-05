RWE bestätigt: Neidhart wurde beurlaubt

Jetzt ist es offiziell: Rot-Weiss Essen hat sich von Cheftrainer Christian Neidhart getrennt.

Was WAZ und RevierSport bereits am Donnerstagvormittag vermeldeten, wurde nun vom Verein bestätigt. Christian Neidhart wurde als Trainer von Regionalligist Rot-Weiss Essen freigestellt.

Auch das Interims-Duo Jörn Nowak und Vincent Wagner wurde bestätigt. In der Meldung des Vereins heißt es: "Wir haben uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, aber zuletzt ist die totale Überzeugung abhandengekommen, unser Ziel in der bisherigen Konstellation erreichen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass mit Jörn Nowak, Vince Wagner als Unterstützung sowie dem restlichen Trainerteam die totale Fokussierung Aller auf das Wesentliche gelingen wird. Das gesamte Team erhält für den Endspurt die maximale Unterstützung mit allem, was nötig ist. Bei Christian Neidhart möchte ich mich persönlich und im Namen von RWE ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren bedanken“, erklärt Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE.

Auch Nowak äußerte sich zum Aus von Neidhart: "Wir bedauern diesen Schritt und haben bis zuletzt alles daran gesetzt, mit Christian Neidhart als Cheftrainer unser Ziel zu erreichen. Die Auftritte der letzten Wochen haben uns jedoch dazu veranlasst, eine Veränderung vorzunehmen. Wir werden nun im Team alles daran setzen, unsere Kräfte zu bündeln, eine neue Energie zu entfachen und so die verbleibenden beiden Spiele zu gewinnen.





Zunächst in Lotte gegen den SV Rödinghausen, dann zuhause gegen Rot Weiss Ahlen. Gleichzeitig muss RWE auf einen Ausrutscher von Preußen Münster hoffen, damit RWE bei zwei eigenen Siegen den Rückstand von zwei Punkten aufholen kann.