Nowak und Wagner übernehmen: RWE trennt sich von Neidhart

Hammer vor dem vorletzten Spieltag in der Regionalliga West. Nach Infos dieser Redaktion trennt sich RWE von Trainer Christian Neidhart.

Rot-Weiss Essen hat die Reißleine gezogen. Nach Infos dieser Redaktion wurde Trainer Christian Neidhart zwei Spieltage vor dem Ende der Regionalliga-Spielzeit freigestellt.

Der letzte Versuch, die Mannschaft so auf Kurs zu bringen, dass die Partien in Rödinghausen und gegen RW Ahlen gewonnen werden. Dann ist man weiterhin auf einen Patzer von Preußen Münster angewiesen, die noch beim SC Wiedenbrück und gegen die U21 des 1. FC Köln ran müssen.

In den letzten beiden Begegnungen wird es auf der Bank der Essener eine Interimslösung geben. Die könnte nach unseren Infos aus Sportdirektor Jörn Nowak und Vincent Wagner bestehen, der zuletzt mit der U19 der Essener eine bärenstarke Saison mit dem sechsten Platz abschloss.

Die Entscheidung gegen Neidhart fiel nach unseren Informationen am Mittwochabend im Rahmen einer gemeinsamen Krisensitzung, die von 20 Uhr bis fast Mitternacht andauerte. Zuletzt ließen die Ergebnisse zu wünschen übrig, auch die Leistungen fielen immer öfter ab, daher kamen Ergebnisse wie die Pleite in Ahlen oder die Remis gegen Aachen und Gladbach II zustande, die am Ende den Ausschlag zugunsten der Preußen geben können. Auch im Niederrheinpokal gab es unter der Woche das Halbfinal-Aus beim Wuppertaler SV zu verdauen.

Zu viel für die Verantwortlichen, die nun den letzten Joker gezogen haben. Im Laufe des Tages wird eine Bestätigung des Klubs erwartet.