RWE-Abwehrchef Heber: "Wir gucken nicht auf Münster"

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen verpasste bei Rot-Weiß Oberhausen (1:1) einen Dreier. Daniel Heber weiß, dass ab sofort jede Partie ein Endspiel ist.

Zum dritten Mal in Folge endete das Liga-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen 1:1. Essens Abwehrchef Daniel Heber, der die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führte, hatte nach dem Abpfiff gemischte Gefühle und haderte mit der Chancenverwertung in Durchgang eins: "Wir spielen leider viel zu oft unentschieden gegen RWO, obwohl wir normalerweise immer die bessere Mannschaft sind – auch in diesem Spiel. In der ersten Halbzeit hätten wir bei unseren Chancen treffen müssen. Wir müssen vor dem Tor einfach cleverer sein. Mit einem Schuss macht der Gegner dann das 1:0. Das war zu einfach und ärgert uns. Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen, damit wir als Tabellenführer das nächste Spiel hätten bestreiten können."

Durch dieses Remis ist RWE punktgleich mit Spitzenreiter Preußen Münster und hat im Vergleich zu den Adlerträgern das minimal schwächere Torverhältnis. Der Einspruch gegen die 0:2-Wertung nach dem Abbruch im direkten Duell läuft noch. Beide Mannschaften liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Am Sonntag (10. April, 14 Uhr) sind die Teams parallel im Einsatz. Essen ist zu Gast bei Alemannia Aachen und Münster gastiert bei der U23 von Schalke 04.

Wir gucken nicht auf Münster, sondern fokussieren uns nur auf uns. Wenn wir unsere Tordifferenz noch aufbessern, haben wir es immer noch in der eigenen Hand. Ich bin positiv und zuversichtlich. Essens Daniel Heber.

Der 27-jährige Heber lässt sich davon nicht beeindrucken: "Wir gucken nicht auf Münster, sondern fokussieren uns nur auf uns. Wenn wir unsere Tordifferenz noch aufbessern, haben wir es immer noch in der eigenen Hand. Ich bin positiv und zuversichtlich. Wir haben eine gute Mannschaft und in der Breite einen guten Kader. Dann werden wir die nächsten Spiele auch rocken."

Noch sieben Partien wird Rot-Weiss im Saisonendspurt absolvieren. Dem Abwehrchef ist bewusst, dass alle Gegner heiß sind, um dem Titelaspiranten ein Bein zu stellen: "Ich habe das Gefühl, jede Mannschaft gibt gegen uns 150 Prozent. Das ist halt so. Keiner gönnt uns den Sieg. Jeder will in der nächsten Saison gegen uns spielen. Wir wissen, dass wir ein geiler Verein sind, aber wir wollen in die 3. Liga."