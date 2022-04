RL West: Kein Sieger im Derby zwischen RWO und RWE

Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen haben sich im Derby am Dienstagabend die Punkte geteilt. Beide Teams trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Beim Nachholderby am Dienstagabend haben sich Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen die Punkte geteilt. Am Ende blieb es bei einem 1:1-Unentschieden zwischen den beiden Lokalrivalen. RWE hat es damit verpasst auch ohne die eventuelle Wertung des Münster-Spiels an den Preußen vorbeizuziehen, RWO bleibt hingegen sieben Punkte hinter der Spitze.

Pierre Fassnacht hatte die Oberhausener nach 39 Minuten in Führung gebracht. Davor sah es eigentlich eher nach einem Essener Führungstreffer aus. Simon Engelmann hatte nach 15 Minuten einen Gegenspieler aussteigen lassen, aber zu zentral abgeschlossen, Sandro Plechaty war nach 22 Minuten an RWO-Keeper Justin Heekeren gescheitert und Thomas Eisfeld hatte einen Kopfball nach Flanke von Isaiah Young aus fünf Metern daneben geköpft.

RWO: Heekeren - Stappmann, Öztürk, Klaß - Dorow (77. Buckmaier), Propheter, Holthaus, Fassnacht - Oubeyapwa (87. Kabambi), Kreyer, Heinz (60. Bulut). RWE: Golz - Plechaty, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Dürholtz (79. Janjic), Tarnat, Eisfeld (74. Harenbrock) - Kleinsorge (65. Kefkir), Engelmann, Young (86. Krasniqi). Schiedsrichter: Lars Bramkamp Tore: 1:0 Fassnacht (39.), 1:1 Engelmann (54.). Zuschauer: 9128. Gelbe Karten: Öztürk, Stappmann, Propheter, Terranova - Plechaty

Erst in der zweiten Halbzeit sollte ein Essener Angriff von Erfolg gekrönt sein: Simon Engelmann hatte eine Flanke mit vollem Risiko direkt genommen und den Ball in die Maschen gesetzt (54.). Vier Minuten später hätte ein Ex-RWE-Duo kontern können: Jan-Lucas Dorows feiner Pass fand Sven Kreyer, beim Abschluss wurde dieser jedoch noch von Daniel Heber gestört, sodass RWE-Keeper Jakob Golz parieren konnte. Am Ende blieb es jedoch beim 1:1-Unentschieden.

Für Rot-Weiß Oberhausen geht es schon am Freitagabend mit dem nächsten Heimspiel weiter. Dann kommt die U23 von Fortuna Düsseldorf ins Stadion Niederrhein. Rot-Weiss Essen bekommt es mit dem nächsten Traditionsverein zu tun: Die Elf von Trainer Christian Neidhart tritt im Tivoli-Stadion bei Alemannia Aachen an.