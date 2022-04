SCP, RWE, RWO und Co.: Tauziehen um diesen Oberligaspieler

Die Kaderplanungen der Vereine für die kommende Spielzeit haben längst begonnen. Gleich mehrere Regionalliga-West-Klubs sind heiß auf einen Oberliga-Niederrhein-Spieler.

Dass es in den Oberligen gute Spieler gibt, ist längst bekannt. Immer wieder schaffen es talentierte Akteure nach oben - zumindest in die Regionalliga.

So schauen sich die Regionalliga-Vertreter gerne in den Oberligen nach Talenten um. Aktuell sind die Spiele mit der Beteiligung des 1. FC Bocholt sehr beliebt. Denn hier schauen sich die Scouts diverser Vereine schon seit einigen Monaten Tobias Boche an. Der 21-Jährige ist nach RevierSport-Informationen ins Visier von Preußen Münster, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und auch der U23 des FC Schalke 04 geraten. Zudem sollen auch noch Klubs aus der Südwest-Staffel Interesse an dem Linksverteidiger bekunden.

"Es ist richtig, dass es reges Interesse an Tobias gibt. Er spielt eine sehr gute Saison und will den nächsten Schritt machen. Wo das sein wird, werden wir in den nächsten Wochen gemeinsam entscheiden", bestätigt Michael Stuckmann, Boches Berater, das Tauziehen um seinen Schützling. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den MSV Duisburg dürften die nächsten Späher Boche unter die Lupe nehmen. Doch aufgepasst: Nach RS-Informationen könnte Boche in diesem Spiel auf der Bank Platz nehmen. Denn der Bocholter Fokus liegt voll auf dem Aufstieg in die Regionalliga. Trainer Jank Wining rotiert sehr gerne im Pokal.

Der Junge hat viel Potential. Er ist ein moderner Außenverteidiger, der enorm viel Dampf macht, die Linie rauf und runter rennt. Er hat eine Pferdelunge, die ist der Wahnsinn. Kevin Grund über Tobias Bloche

Boche bestritt in dieser Saison 21 Spiele (ein Tor, sechs Vorlagen). Der gebürtige Bocholter, der im Münsterland lebt, wurde in der Jugend beim FC Twente Enschede (2011 bis 2015), VfL Bochum (2015-2016) und VfL Rhede (2016-2019) ausgebildet.

Dass Boche das Zeug für die Regionalliga oder gar eine höhere Spielklasse besitzt, ist für Mitspieler Kevin Grund keine Frage. "Der Junge hat viel Potential. Er ist ein moderner Außenverteidiger, der enorm viel Dampf macht, die Linie rauf und runter rennt. Er hat eine Pferdelunge, die ist der Wahnsinn. Wenn er den nächsten Schritt macht und einen guten Trainer bekommt, der auf ihn setzt und mit ihm an seinen Schwächen arbeitet, dann wird der zukünftige Verein viel Spaß mit 'Tobi' haben", erklärt der 34-jährige Grund, der zehn Jahre für Rot-Weiss Essen spielte.