RWO: Terranova richtet den Blick schon auf RWE-Derby

Rot-Weiß Oberhausen bleibt auch im neunten Spiel in Serie ungeschlagen. Trainer Mike Terranova richtet den Fokus bereits auf das Derby gegen Rot-Weiss Essen.

Erneut konnte Rot-Weiß Oberhausen nicht gegen ein Top-Fünf-Team der Regionalliga West gewinnen. Dieses Mal waren die Kleeblätter aber nah dran. Bis zur 84. Minute führten sie nach einem Treffer von Torjäger Sven Kreyer mit 1:0 bei Fortuna Köln, ehe Sascha Marquet nach einer Ecke das 1:1 erzielte.

Trainer Mike Terranova war im Großen und Ganzen zufrieden mit seiner Mannschaft, mit dem Resultat naturgemäß weniger. „Das Ergebnis hilft natürlich beiden Mannschaften nicht wirklich weiter. Ich finde, wir haben eine gute erste Halbzeit gesehen“, analysierte der RWO-Coach. „Die Führung hat uns dann irgendwie gar nicht gut getan, weil wir dann etwas zu verlieren hatten und zu passiv geworden sind und fast nur noch Fortuna gespielt hat.“

Dem 45-Jährigen fehlte in Halbzeit zwei dann ein wenig der Mut seitens seiner Mannschaft: „Wir sind kaum in Umschaltsituationen gekommen, die eigentlich unsere Stärke sind. Dann war es irgendwo eine Frage der Zeit, bis mal einer durchrutscht. Am Ende können wir uns nicht beschweren, wenn wir uns auch noch das Zweite fangen. Insofern nehmen wir den Punkt hier gerne mit.“

Es ist halt ein Derby, wo über Monate im Vorfeld verbal immer schon hin und her geschossen wird. Ich freue mich auf das Spiel, weil wir auch zuhause normalerweise ein Stück stärker sind. RWO-Trainer Mike Terranova

Der Blick richtet sich nun auf kommenden Dienstag, wenn mit dem Derby-Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen das absolute Highlight der Saison ansteht. „Wir sind in einer guten Phase, deswegen war es für uns sehr wichtig, vor dem Spiel am Dienstag nicht zu verlieren“, betonte Terranova. Dann soll es aus Oberhausener Sicht endlich klappen mit dem ersten Dreier gegen ein anderes Spitzenteam.

„Dass wir am Dienstag brennen werden, ist ja klar“, versicherte das Oberhausener Urgestein. „Es ist halt ein Derby, wo über Monate im Vorfeld verbal immer schon hin und her geschossen wird. Ich freue mich auf das Spiel, weil wir auch zuhause normalerweise ein Stück stärker sind.“

Besonders wichtig sei nun zunächst aber die Regeneration der Spieler in der kurzen Pause. „Die Jungs sind schon auch ganz schön platt nach den letzten schweren Spielen, weil sie oft an die Grenze gehen mussten. Deswegen müssen wir uns jetzt schnell erholen und dann wird es denke ich ein richtig geiles Spiel. Motivieren muss ich dafür zumindest keinen.“

Das Hinspiel im Oktober 2021 endete im Stadion Essen mit 1:1. Ein Ergebnis, mit dem die Oberhausener am Dienstag im Zweifelsfall besser leben könnten als die Essener.