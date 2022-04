Fortuna Köln hat nach dem 1:1-Remis gegen Rot-Weiß Oberhausen einen neuen Sportlichen Leiter vorgestellt. Es ist ein ehemaliger Profi.

Fortuna Köln stellt sich neu auf: Der ehemalige Fortuna-Profi und derzeitige Trainer der U23-Mannschaft Matthias Mink wird ab sofort die sportliche Leitung des Lizenzspielerbereiches übernehmen.

"Wir freuen uns sehr, Matthias Mink für diese Aufgabe gewonnen zu haben", sagt Fortuna-Präsident Hanns-Jörg Westendorf. "Damit verbunden ist unser großer Dank an Sportvorstand Stefan Puczynski, der sich in den letzten 3 Jahren für Kaderplanung und -zusammenstellung verantwortlich zeigte und so entscheidend zur sportlichen Entwicklung beigetragen hat. Stefan hat in dieser Zeit einen wahren Spagat zwischen der Arbeit im eigenen Unternehmen und der ehrenamtlichen Aufgabe bei Fortuna hingelegt."

Matthias Mink bestritt von 1992 bis 1999 156 Spiele in der 2. Bundesliga für Fortuna Köln. Zudem trainierte der Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz die erste Mannschaft des Vereins von 2007 bis 2011. Nach dem Aufstieg aus der Mittelrheinliga folgten drei Jahre unter seiner Ägide in der NRW-Liga. Im vierten Jahr als Cheftrainer gelang der Aufstieg in die Regionalliga. Nach seinem Aus bei Fortuna Köln - am 30. Juni 2011 - setzte er seine Trainerlaufbahn bei Bayer Leverkusen II, KSV Hessen Kassel, TSV Steinbach Haiger und zuletzt beim FC Homburg 08 fort. Aktuell ist er für die U23 der Kölner Fortuna verantwortlich.

So war Puczynski auch maßgeblich an der Verpflichtung von Mink beteiligt. "Wir haben nach jemandem gesucht, der neben persönlicher Integrität und Ehrgeiz einen gewissen Stallgeruch mitbringt, die Regionalliga gut kennt und nicht zuletzt die engere Verknüpfung von Jugendleistungszentrum und 1. Mannschaft als zentral betrachtet. Da waren wir schnell bei Matthias", merkt Puczynski an.

Als eine der ersten Aufgaben wird Mink nun die Trainersuche angehen. Zeitgleich sei es seine große Zielsetzung, die U23 noch zum Klassenerhalt in der Oberliga Mittelrhein zu führen. "Ich bedanke mich für den großen Vertrauensvorschuss und freue mich auf die Herausforderung beim Club meines Herzens, die sportlichen Geschicke leiten zu dürfen. Es kommt viel Arbeit auf uns zu, die wir aber gerne annehmen und natürlich sportlich erfolgreich bewältigen wollen."