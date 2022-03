Bonn-Kapitän: "Halte Münster für einen Tick stärker als Essen"

Der Bonner SC gastiert am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim SC Preußen Münster. Für den BSC-Kapitän geht der Aufstieg nur über den SCP oder Rot-Weiss Essen.

Der Bonner SC musste am vergangenen Wochenende im zehnten Spiel im Jahr 2022 die zweite Niederlage hinnehmen. Im Kellerduell gegen die Sportfreunde Lotte gab es nach zuvor sechs Begegnungen ohne Pleite ein 0:2.

"Das war schon ein leichter Stimmungskiller. Wir wissen aber immer noch, wo wir stehen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir sind mitten im Abstiegskampf und nehmen diesen voll an. Die bisherigen Ergebnisse erlauben es uns, optimistisch in diesem sportlichen Überlebenskampf zu sein", erklärt Nils Teixeira.

Nils Teixeira - persönliche Daten: FSV Frankfurt: 90 Soiele, zwei Tore, neun Vorlagen Kickers Offenbach: 73 Spiele, ein Tor, sieben Vorlagen Dynamo Dresden: 65 Spiele, drei Tore, sechs Vorlagen Bonner SC: 57 Spiele, vier Tore, drei Vorlagen AEL Limassol: 40 Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen Arminia Bielefeld: 10 Spiele, kein Tor, eine Vorlage

Der Kapitän des Bonner SC verrät auch das Erfolgsgeheimnis des BSC, der in der Rückrunde zu den besten Mannschaften der Liga zählt. Teixeira: "Wir arbeiten sehr akribisch, das Trainerteam macht das gut. Auf die Defensivarbeit wurde der Fokus gelegt. Nach vorne hin haben wir einfach Spaß. Unser Motto ist es, uns das Glück zu erarbeiten. Das hat in diesem Jahr gut geklappt."

Am Samstag geht es für Trainer Markus von Ahlen und seine Schützlinge um Kapitän Teixeira an die Hammer Straße nach Münster. Der SC Preußen wartet dann auf die "Rheinlöwen". Die Hausherren dürften gewarnt sein. Schließlich siegte der BSC in den letzten Wochen sowohl bei Fortuna Köln (2:1) als auch dem Wuppertaler SV (3:0). "Sie werden uns bestimmt mit Respekt entgegentreten. Aber das gehört sich im Sport auch so. Wir wollen gerne etwas aus Münster mitnehmen. Es ist aber auch keine Pflicht dort zu punkten. Wir werden alles reinhauen und schauen, was möglich ist. Danach folgen für uns die wichtigen Spiele", sagt der 31-Jährige im Hinblick auf die Begegnungen gegen Wegberg-Beeck und Schalke U23.

Die Münsteraner schätzt Mittelfeldspieler Teixeira zusammen mit Rot-Weiss Essen als heißeste Aufstiegskandidaten ein. "Essen und Münster stechen einfach heraus. Sie sind die Stärksten, was die Gesamtkonstellation angeht. Ich halte Münster sogar noch für einen Tick stärker als Essen. Auf uns wartet auf jeden Fall eine große Aufgabe, auf die wir uns freuen", betont Ex-Profi Teixeira.