Fatihspor Essen hat es geschafft: Der Klub wird erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Bezirksliga spielen. Der neue Cheftrainer steht nun auch fest.

Fatihspor Essen lieferte sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kreisliga A mit dem SC Frintrop. Am Ende wurde Fatihspor mit fünf Punkten Vorsprung auf Frintrop Meister. Der Lohn: Erstmaliger Aufstieg in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga.

Hasan Fidan wird nicht in die 7. Liga mitgehen. Fatihspor trennte sich vier Spiele vor dem Saisonende von dem Coach. Auch das Interimsduo Mevlüt Caliskan und Erdogan Karakus, das Fatihspor letztendlich zum Titel führte, verließ den Klub.

Nun konnte Fatihspor Essen mit Ibrahim Ramadan einen neuen Cheftrainer präsentieren. Der 47-Jährige kommt von der ESG 99-06 zum Stoppenberger Hallo und bringt auch seinen vertrauten Co-Trainer Patrick Baran (rechts, 43) sowie Betreuer Sorin Hondrila mit.

Ramadan, der neben der ESG auch schon für Winfried Kray und Al-Arz Libanon arbeitete, freut sich auf die neue Herausforderung bei Fatihspor Essen. "Ich war in der Bezirksliga schon einige Jahre zugegen. Ich wollte nach den Kreisliga-A-Stationen bei der ESG und bei Al-Arz unbedingt wieder in die Bezirksklasse. Hier beginnt für mich der Fußball. Das ist noch einmal eine andere Welt als die Kreisliga. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Fatihspor-Verantwortlichen und wir waren uns schnell einig. Ab Anfang Juli legen wir dann los. Ich bin richtig heiß auf die Aufgabe", erzählt Ramadan gegenüber RevierSport.

Das Ziel? Ramadan antwortet: "Es kann erst einmal nur um den Klassenerhalt gehen. Der Verein ist echt gut aufgestellt und die Mannschaft bleibt auch beisammen. Wir versuchen noch drei, vier erfahrene Jungs zu verpflichten. Aber das primäre Ziel in dem ersten Bezirksliga-Jahr der Vereinsgeschichte kann nur Klassenerhalt lauten."

Fatihspor Essen: Sportchef bleibt an Bord

Neben der Ramadan-Personalie gab Fatihspor auch bekannt, dass Muhammed Alpay Sportchef bleibt. "Er hatte großen Anteil an den hochkarätigen Transfers der letzten Saison, aber ebenso an den Zugängen für die kommende Spielzeit. Muhammed, der selber jahrelang für Fatihspor spielte, bleibt uns erhalten und es freut uns umso mehr einen engagierten Mann bei uns zu haben, der die Fatihspor-DNA in sich trägt", erklärt der Vorstand.