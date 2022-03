SV Rödinghausen: Zweiter Zugang für 22/23 kommt von der Liga-Konkurrenz

Der SV Rödinghausen ist schon sehr weit, was die Planungen für die Spielzeit 2022/23 betreffen. Nun stellte der SVR schon seinen zweiten Zugang für die neue Serie vor.

Der SV Rödinghausen hat den nächsten Transfer für die neue Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Von den Sportfreunden Lotte wechselt Dominique Domröse an den Wiehen. Der 20-jährige Außenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Domröse wurde in der Jugend unter anderem bei Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg ausgebildet und kommt vorzugsweise auf der rechten defensiven Außenbahn zum Einsatz, kann aber auch die offensive Rolle übernehmen. Bei den Sportfreunden Lotte erarbeitete er sich direkt in seinem ersten Profijahr einen Stammplatz und kommt bisher auf 23 Einsätze in der Regionalliga West. "Dominique ist ein junger und sehr talentierter Spieler, der eine Menge an Potential für die Zukunft mitbringt. Er hat seinen Job in seiner ersten Saison im Seniorenbereich außerordentlich gut gemacht und ist absolut eine Bereicherung für unseren Kader. Wir freuen uns sehr, dass er im Sommer zu uns an den Wiehen wechselt", erklärt SVR-Geschäftsführer und -Sportchef Alexander Müller.

Vor wenigen Tagen stellte der SV Rödinghausen bereits Nico Tübing (SC Verl U19) offiziell vor.

Die Rödinghauser, die aktuell den 8. Tabellenplatz in der Regionalliga West belegen, haben - Stand: 15. März 2022 - schon 17 Spieler für die Saison 2022/23 unter Vertrag.