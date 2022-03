Der SV Rödinghausen ist in seinen Planungen für die Spielzeit 2022/23 schon sehr weiter. In dieser Woche präsentierte der Klub offiziell seinen ersten von insgesamt schon vier Zugängen.

Der SV Rödinghausen hat mit Nico Tübing ein Talent für die kommenden Spielzeiten verpflichtet. Der 18-jährige Bad Oeynhauser kommt aus der U19 des SC Verl an den Wiehen.

Tübing ist auf den offensiven Außenbahnen zuhause und trainiert bereits regelmäßig bei den Profis des SC Verl mit. "Nico ist ein aufregender und sehr schneller Spieler, der eine hervorragende Verstärkung für unseren Kader darstellt. Zudem kommt er aus der Region und hat somit eine enge Verbundenheit, was ihm den Einstieg zusätzlich erleichtern wird", wird Alexander Müller, Sportchef und Geschäftsführer am Wiehen, zitiert. Beim SV Rödinghausen erhält Tübing einen Vertrag bis zum 30.06.2025.

Vor wenigen Tagen hatte Müller gegenüber RevierSport bereits verraten: "Wir haben auch schon die ersten drei externen Zugänge verpflichtet. Offiziell können wir die Jungs aber erst in ein paar Wochen vorstellen, weil sie noch woanders unter Vertrag stehen. Insgesamt haben wir 15 gültige Verträge. Da sind wir schon sehr weit. Wir wollen frühzeitig die Kaderplanung abschließen", verrät Müller. Tübing ist somit Spieler Nummer 16 im Kader 22/23 und Zugang Nummer vier.

Aktuell liegt der SV Rödinghausen auf Platz acht in der Regionalliga West. In der kommenden Saison will der SVR wieder weiter oben anklopfen.