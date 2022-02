Der SV Rödinghausen spielt am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Preußen Münster. RevierSport hat vor dem Spiel mit SVR-Geschäftsführer Alexander Müller gesprochen.

Beim SV Rödinghausen herrscht Vorfreude auf Mittwoch: Warum? Weil endlich ein Punktspiel wieder stattfinden soll. Die Ostwestfalen haben bislang nur eine einzige Partie in diesem Pflichtspieljahr 2022 bestritten. Das war die Nullnummer im Parkstadion gegen die U23 des FC Schalke 04.

"Es wird wieder Zeit, dass wir spielen. Die Jungs sind heiß und wir freuen uns auf Preußen Münster. Es ist ein sehr attraktiver Gegner, den wir ärgern wollen", betont Alexander Müller. Der SVR-Geschäftsführer, der auch Sportlicher Leiter ist, erwartet 300 Anhänger aus dem Münsterland im Wiehenstadion.

Was am Sonntag in Essen passiert ist, hat man natürlich auch in Rödinghausen mitbekommen. "Das sind Szenen, die der Fußball nicht braucht. Das ist sehr, sehr schade, was da passiert ist. Diese sogenannten Fans sollen zuhause bleiben", wird Müller deutlich. Dass man solche Szenen auch in Rödinghausen nicht gänzlich verhindern kann, weiß jedoch auch der Funktionär. Müller: "Wir kontrollieren die Fans schon sehr genau. Aber es ist einfach nicht auszuschließen, dass Böller oder andere Pyrotechnik ins Stadion geschmuggelt wird - das ist leider die Wahrheit."

Zur Wahrheit gehört auch, dass der SVR eine durchwachsene Saison spielt. 32 Punkte und Platz neun, das ist die Ausbeute. Ein wenig besser hat sich Rödinghausen die Spielzeit schon vorgestellt. Das Gute: Rödinghausen hat relativ frühzeitig Planungssicherheit. "Wir haben auch schon die ersten drei externen Zugänge verpflichtet. Offiziell können wir die Jungs aber erst in ein paar Wochen vorstellen, weil sie noch woanders unter Vertrag stehen. Insgesamt haben wir 15 gültige Verträge. Da sind wir schon sehr weit. Wir wollen frühzeitig die Kaderplanung abschließen", verrät Müller.

Neben der Weiterentwicklung der Mannschaft haben die Rödinghauser um Trainer Carsten Rump, der im Hinspiel gegen Münster bei seinem Debüt ein torloses Remis erreichte, ein weiteres Ziel vor Augen. "Am Montagabend wird das Westfalenpokal-Halbfinale ausgelost. Da hoffen wir natürlich auf ein Heimspiel und den Einzug ins Endspiel", sagt Müller.

Neben Rödinghausen sind auch Rot Weiss Ahlen, Drittligist SC Verl und Preußen Münster im Topf. Vielleicht trifft man ja nicht nur am Mittwoch auf Münster...