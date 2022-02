Sascha Wolf: "Finde die Rivalität zwischen Schalke und RWE auch übertrieben"

Wenn am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) das Spiel zwischen der U23 des FC Schalke und Rot-Weiss Essen in der Veltins Arena angepfiffen wird, dann wird auch Sascha Wolf vor Ort sein.

Sascha Wolf ist mittlerweile 50 Jahre alt und immer noch ein großer Fan des FC Schalke 04 - und Rot-Weiss Essen. Schalke- und RWE-Fan zu sein, geht nicht? Der Ex-Profi Wolf ist ein Beweis dafür, dass das möglich ist.

Schon vor rund zwei Jahren sagte Wolf im RevierSport-Interview, dass er beide Vereine in sein Herz geschlossen hat. Das bekräftigt er auch noch einmal vor dem Duell am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in der Veltins Arena, wenn die U23 des FC Schalke 04 auf Rot-Weiss Essen trifft.

"Das ist ein tolles Spiel, das ich mir nicht entgehen lassen werde. Ich freue mich auf Samstag", sagt der einstige Schalke- (14 Spiele, drei Tore) und RWE-Stürmer (126 Partien, 46 Treffer). Wolf erklärt weiter: "Beide Vereine sind mir ans Herz gewachsen. Beide Vereine sind unheimlich attraktiv, echte Ruhrpott-Klubs eben."

Ich habe mir vor zwei Jahren ein Tattoo stechen lassen - mit dem Schalke- und RWE-Wappen. Auf dem Arm ist meine Fußballergeschichte verewigt. Da gehören beiden Vereine dann auch hin. Sascha Wolf

Und diese Wolf-Aussage wird vielleicht einige Fans zum Nachdenken anregen. Er sagt nämlich: "Ich finde die Rivalität auch übertrieben. Wenn RWE-Fans zu mir sagen 'scheiß Schalker' oder Schalke-Anhänger zu mir sagen 'scheiß Essener', dann kann ich nur müde lächeln. Man sollte das alles nicht so ernst nehmen. Es geht hier nicht um Leben und Tod - das ist nur Fußball, die schönste Nebensache der Welt." Wie sehr er mit beiden Klubs verbunden ist, beweist ein Tattoo an seinem linken Oberarm. Wolf: "Ich habe mir vor zwei Jahren ein Tattoo stechen lassen - mit dem Schalke- und RWE-Wappen. Auf dem Arm ist meine Fußballergeschichte verewigt. Da gehören beiden Vereine dann auch hin."

Und am Samstag? Für wen schlägt da Wolfs Herz? "Ich habe noch nie gegen Schalke getippt und werde das auch weiterhin nicht tun. Aber im Endeffekt sage ich es mal so: Ich wünsche Rot-Weiss Essen von Herzen den Aufstieg - unabhängig vom Ergebnis in der Arena."