Alemannia Aachen: Zugang aus Oberhausen und erneute Spielabsage

Alemannia Aachen wird sich am "Deadline Day" zumindest noch einmal mit einem Spieler verstärken. Der neue Mann kommt aus Oberhausen.

Tugrul Erat hat seinen Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen aufgelöst und wechselt nach RevierSport-Informationen zu Alemannia Aachen. Die Verpflichtung habe die Kaiserstädter offiziell noch nicht bestätigt.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2020 vom türkischen Klub Bayrampasa Spor an die Lindnerstraße gewechselt und absolvierte in der Zeit 36 Pflichtspiele für die Kleeblätter, in denen Erat drei Treffer für RWO erzielte.

Derweil gab der VfB Homberg bekannt, dass das für Mittwoch (2. Februar) geplante Nachholspiel bei Alemannia Aachen nicht stattfindet. Der Grund: Den Hombergern stehen auch im dritten Spiel hintereinander coronabedingt keine 16 gesunden Akteure zur Verfügung. Zuvor wurden schon die Partien des FC Wegberg-Beeck gegen Fortuna Köln und Rot Weiss Ahlen gegen Rot-Weiss Essen abgesagt.