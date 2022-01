Regionalliga West: Alle Einzelspiele plus Topspiel-Konferenz live bei sporttotal.tv

Alle Partien des 23. Spieltags werden am Samstag (14 Uhr) live und in der Konferenz auf "sporttotal.tv" zu sehen sein. Die Highlights gibt es am Abend auch bei RS.

Am Samstag gibt es aufgrund der Länderspielpause zwar keine Bundesliga-Konferenz, dafür aber eine in der Regionalliga West! Alle Partien des 23. Spieltags werden am Samstag (14 Uhr) im Livestream auf sporttotal.tv zu sehen sein. Als Highlight wird zudem eine Topspiel-Konferenz mit drei Begegnungen angeboten. Diese besteht aus den Partien Rot-Weiß Oberhausen - TSV Alemannia Aachen, Preußen Münster - FC Wegberg-Beeck und Wuppertaler SV - SV Straelen. Eigentlich sollte auch Rot-Weiss Essen Teil der Konferenz sein. Die coronabedingte Spielabsage ließ das Heimspiel des WSV "nachrücken". Die Highlights aller Regionalliga-Partien werden am Samstagabend in Kooperation mit sporttotal.tv auch bei RevierSport zu sehen sein. Damit gibt die Streaming-Plattform einen Vorgeschmack auf die kommende Saison 2022/2023. Dann überträgt sporttotal.tv alle Fußballspiele der Regionalliga West exklusiv im Livestream. "Die Regionalliga West ist sportlich unglaublich interessant und mit ihrer perfekten Kombination aus Tradition und Zukunftsorientierung höchst relevant für sporttotal", erklärt CEO Peter Lauterbach. "Der Anspruch der Vereine, Fans und Partner in Bezug auf Bewegtbilder ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Diesem Anspruch wollen wir mit unseren professionellen Produktionen und unserer Plattform gerecht werden." Manfred Schnieders, Vorsitzender des WDFV-Fußballausschusses, ergänzt: "Wir freuen uns ebenso wie die Fans auf attraktive Spiele in der Regionalliga West. Der Mehrwert für die Vereine, die auch ihre Sponsoren im Bewegtbild präsentieren können, ist durch das Engagement unseres Vertragspartners sporttotal.tv sehr groß. Hier wird eine gute Möglichkeit geschaffen, mit brillanten Bildern Werbung für die Regionalliga zu machen." Als Anheizer veranstaltete sporttotal.tv auf dem eigenen Instagram-Kanal einen "Konferenz-Talk" im Live-Video. Zu Gast waren Marcel Damaschek (Alemannia Aachen), Nils Winter (RW Oberhausen) und Thorben Deters (Preußen Münster). Natürlich wird auch - wie gewohnt - staige.tv ausgewählte Regionalliga-West-Spiele weiterhin live übertragen. Das Trio freute sich sehr über die Liveübertragungen, gerade in der aktuellen Situation. "Während der Corona-Zeit ist es einfach schön für die Menschen, Fußball gucken zu können", sagte Aachens Damaschek. Preußens Deters ergänzt: "Es ist schön, dass auch Freunde, die jetzt nicht ins Stadion dürfen, das verfolgen können. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die die Regionalliga West interessant finden." Deters hat gleichzeitig schon eine genaue Vorstellung, wie die Medienpräsenz aussehen könnte. "Ich finde es immer schön, wenn man im Vorfeld und auch nach dem Spiel mit Interviews arbeitet." Daran arbeite sporttotal.tv, ebenso an einer Highlight-Show, die am Sonntag (30. Januar, 19:15 Uhr) bei Magenta TV zu sehen sein wird. Alle zehn Spiele werden mit manuellem Kamerasetup aufwändig direkt aus den Stadien produziert und live kommentiert. Die Kameras werden von Menschen bedient. "Wenn früher eine Taube durch das Bild geflogen ist, ist die Kamera da mitgegangen", erinnert sich Damaschek schmunzelnd an seine früheren Erfahrungen mit den KI-basierten Kameras von sporttotal.tv. RWO-Spieler Winter machen zukünftige Live-Übertragungen auch Hoffnung, dass sie der Mannschaft auf dem Platz einen Extra-Schub verleihen. "Das ist natürlich auch was positives, wenn man weiß, das Spiel wird jetzt angesehen und die Fans stehen hinter einem." Auf diesen Effekt kann Winter zunächst an diesem Samstag und dann regelmäßig in der nächsten Saison hoffen.

