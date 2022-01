RWE: Topspiel bei Fortuna Köln abgesagt

Das Regionalliga-West-Topspiel zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiss Essen, das für Samstag geplant war, ist abgesagt worden.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat das Regionalliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Fortuna Köln im Südstadion abgesetzt.

Corona-Fälle bei den Kölnern - RevierSport berichtete - verhindern die Austragung der ursprünglich für Samstag, 29. Januar 2021, geplanten Partie. Ein Nachholtermin wird zeitnah festgelegt.

Benjamin Bruns, Geschäftsführer der Fortuna, sagt: "Mittlerweile haben wir mit Lotte, Wegberg-Beeck und Ahlen drei Nachholspiele. Das ist extrem ärgerlich, denn die Spiele müssen wir erstmal gewinnen, um den Abstand zur Spitze zu verringern. Jetzt haben wir uns alle sehr auf das Topspiel gegen Essen gefreut, um an RWE heranzurücken. Leider lassen die zahlreichen Ausfälle kein Spiel zu, so dass das Spiel gegen Essen, sowie das Nachholspiel beim FC Wegberg-Beeck am 2. Februar ausfallen müssen. Hoffen wir auf baldige Genesung unserer Mannschaft, Trainerteam und Staff mit der leisen Hoffnung, am Samstag, den 5. Februar in Straelen endlich wieder Fußball spielen zu dürfen.

Auch das Kölner Nachholspiel gegen den FC Wegberg-Beeck, das für den 2. Februar terminiert war, ist abgesetzt worden. Die Erklärung von Regionalliga-West-Spielleiter Wolfgang Jades im Wortlaut: "Beim SC Fortuna Köln wurden für zehn Spieler ein positiver PCR-Test ermittelt. Damit stehen dem SC Fortuna Köln für die Spiele am Samstag, 29.1.2022, gegen den SC Rot-Weiss Essen und für das Spiel am Mittwoch, 02.02.2022, beim FC Wegberg-Beeck weniger als 16 Spieler zur Verfügung. Die aktuelle Spielberechtigungsliste umfasst am heutigen Tag insgesamt 25 Spieler inklusive Torhüter."