Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen siegte beim SV Straelen mit 1:0 (0:0) und überwintert auf dem ersten Tabellenplatz. Torwart Daniel Davari war zufrieden.

Zum achten Mal spielte Rot-Weiss Essen beim 1:0-Auswärtssieg gegen den SV Straelen in dieser Regionalliga-Saison zu Null. Eine Partie ohne Gegentor ist immer auch wichtig für einen Torhüter.

RWE-Keeper Daniel Davari freute sich nach dem Abpfiff selbstverständlich über ein weiteres Spiel ohne Gegentor. "Riesen-Kompliment an die Mannschaft! Wir haben auf diesem Acker wirklich noch richtig guten Fußball gespielt und konnten uns einige Chancen erspielen. So einen Sieg nehmen wir gerne mit. Wie wir am Ende verteidigt haben, war aller Ehren wert", schwärmte der Familienvater.





In der 63. Minute sah es allerdings nicht danach aus, dass RWE zu Null spielen würde. Denn: Straelen bekam einen Elfmeter zugesprochen und Torjäger Cagatay Kader, der bereits im Hinspiel einen Strafstoß verwandelte, schnappte sich den Ball. Doch der Stürmer traf nur die Latte und verpasste den Ausgleichstreffer. Zuvor soll Davari SVS-Kapitän Gianluca Rizzo gefoult haben. "Aus meiner Sicht war es überhaupt kein Elfmeter. Ich habe erst den Ball gespielt und dann ist der Gegenspieler in mich reingerutscht. Der Linienrichter hat gesagt, es war kein Elfmeter, aber der Schiedsrichter war anderer Meinung. Durch so eine Fehlentscheidung kommt Hektik rein. Wir haben es dann echt gut verteidigt", erklärte der 33-Jährige.

Wir sind oben, das war immer unser Ziel. Das ist eine starke Liga, durch die wir nicht einfach durchmarschieren werden. Wir gehen als Tabellenerster in die Pause und können uns auf die restlichen Spiele vorbereiten. RWE-Keeper Daniel Davari.

Durch den siebten Auswärtssieg in dieser Saison festigte Essen den ersten Rang und überwintert mit 47 Punkten auf dem Platz an der Sonne. Die Verfolgergruppe ist weiterhin eng getaktet: Der Wuppertaler SV (46, ein Spiel mehr absolviert), Preußen Münster (45, ein Spiel mehr absolviert), Fortuna Köln (42, ein Spiel weniger absolviert) und Rot-Weiß Oberhausen (41 Punkte, ein Spiel mehr absolviert) sind in Schlagdistanz. Davari rechnet auch in der Restrunde mit einer schlagkräftigen Konkurrenz: "Wir sind oben, das war immer unser Ziel. Das ist eine starke Liga, durch die wir nicht einfach durchmarschieren werden. Wir gehen als Tabellenerster in die Pause und können uns auf die restlichen Spiele vorbereiten."