1. FC Köln: Jungprofis sollen Praxis gegen F. Köln und Schalke sammeln

Die U21 des 1. FC Köln spielt am Mittwoch gegen Fortuna Köln, am Montag gegen Schalke. Mit dabei: Einige Jungprofis.

In der Bundesliga spielt der 1. FC Köln am Freitag zuhause vor 15.000 Zuschauern gegen den FC Augsburg. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte FC-Trainer Steffen Baumgart mit Blick auf das Personal, dass einige Jungprofis nicht im Kader stehen werden. Spielpraxis in der Regionalliga West wäre für sie wichtiger.

Baumgart betonte: "Tim Lemperle, Noah Katterbach und Marvin Obuz werden für die U21 spielen. Sie werden auch nicht gegen Augsburg dabei sein."

Damit ist klar, dass das Trio am Mittwoch gegen Fortuna Köln spielt, zudem am kommenden Montag, wenn der FC auf die U23 des FC Schalke trifft. Über Lemperle sagte Baumgart: "Der Junge ist 19. Er soll sich entwickeln. Ein Spiel gegen Fortuna Köln und gegen Schalke II über 90 Minuten zu bestreiten, bringt ihm mehr, als bei uns auf der Bank zu sitzen. Er ist einer für die Zukunft. Er entwickelt sich täglich."

Neben Lemperle, Obuz und Katterbach wird vermutlich auch Innenverteidiger Cava Cestic wieder für die U21 auflaufen, die damit einen Kader hat, der Fortuna Köln ärgern kann. Doch im RS-Interview betonte Fortuna-Boss Hanns-Jörg Westendorf vor dem Derby bereits: "Wir haben keine Angst vor Profiverstärkungen des FC. Wir nehmen das so an, wie es kommt. Wir wollen das Derby auf jeden Fall gewinnen."

Denn das Ziel der Kölner, die bereits die letzten sechs Begegnungen gewinnen konnten, ist klar, wie Westendorf verdeutlicht: "Drei Siege!"