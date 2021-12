Fortuna-Boss: "Wir haben keine Angst vor Profiverstärkungen des FC"

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) empfängt der SC Fortuna Köln den 1. FC Köln II zum Stadtderby. Wir haben vor dem Spiel mit dem Fortuna-Boss gesprochen.

Zwei Spiele hinkt Fortuna Köln dem aktuellen Tabellenführer Wuppertaler SV hinterher. Die Fortuna muss noch ihre Begegnungen gegen den 1. FC Köln II und die Sportfreunde Lotte nachholen. Am Mittwoch kommt die U21 des FC ins Kölner Südstadion.

RevierSport hat vor dem Kölner Derby mit Fortuna-Boss Hanns-Jörg Westendorf gesprochen.

Hanns-Jörg Westendorf, zwei Spiele hinken Sie dem aktuellen Tabellenführer hinterher - ärgerlich?

Hanns-Jörg Westendorf: "Ach, warum ärgerlich? Wir hätten gerne zwei Siege mehr auf dem Konto (lacht). Aber die können wir ja noch holen. Man kann gegen höhere Mächte nichts tun. Natürlich hätten wir am Sonntag in Lotte gerne gespielt. Aber wir haben schon am Samstagmittag erfahren, dass nach dem Verler Spiel gegen die U23 von Borussia Dortmund dort kein zweites Spiel am nächsten Tag möglich sein wird."

Wird denn das Spiel am Mittwoch in Köln stattfinden?

"Davon gehe ich stark aus. Ich habe keine negativen Nachrichten. Am Montag hatten wir in Köln Sonnenschein."

Was erwarten Sie am Mittwoch für ein Spiel?

"Ich glaube, dass das ein enges Spiel wird. Dass es unter der Woche angepfiffen wird und die FC-Profis nicht spielen, könnte für uns ein Nachteil rauswachsen. Es werden bestimmt einige Profis dabei sein. Wir haben aber keine Angst vor Profiverstärkungen des FC. Wir nehmen das so an, wie es kommt. Wir wollen das Derby auf jeden Fall gewinnen."

Welches Ziel verfolgen Sie noch bis zur Winterpause?

"Drei Siege!"