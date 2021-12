RL-Kommentar: KFC Uerdingen wie Fürth - beide haben Planungssicherheit

In der Bundesliga läuft die Vorrunde noch, in der Regionalliga ist der letzte Hinrundenspieltag gespielt. Zwei Teams haben schon Planungssicherheit. Ein Kommentar.

Es war schon zu erwarten. Zwei Underdogs haben es bisher nicht geschafft, positiv zu überzeugen. Während Greuther Fürth auch im zweiten Versuch in der Bundesliga völlig überfordert scheint und nach 14 Spieltagen zwölf Zähler Abstand auf das rettende Ufer hat, ist auch der KFC Uerdingen in der Regionalliga West nach dem Drittliga-Abstieg nicht konkurrenzfähig.

Das war vor der Spielzeit so erwartet worden. Nach einigen kleineren Überraschungen wurde aber zuletzt auch nach dem Trainerwechsel das deutlich, was nicht nur RevierSport prophezeite. Auch Ex-Profi Friedhelm Funkel hatte es so vorhergesehen, wie es sich nun darstellt.

Die Uerdinger sind auf dem besten Wege, sportlich von der 3. Liga in die Oberliga Niederrhein durchgereicht zu werden. Sollte es - wie zu erwarten - noch die neun Punkte Abzug geben wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, dann beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz 18 Punkte. Selbst wenn der KFC den Abzug nicht erhält, fehlen neun Punkte.

Wie der Traditionsverein das aufholen will, scheint niemand zu wissen. Zu viele Baustellen hat der Klub, der auf der anderen Seite nicht das Geld hat, um die im Winter alle zu schließen. Zumal es dann nur noch 17 Partien sind, die kommenden beiden Partien müssen mit dem vorhandenen Personal gespielt werden.

Und der nächste Gegner verspricht vieles, aber keine Punkte. Es geht zum Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen, im Hinspiel gab es ein 0:6-Desaster. So hoch wird es vermutlich nicht wieder werden, aber ein Sieg des KFC ist derzeit auch nur so wahrscheinlich wie Schnee im Sommer.

Daher scheint es so zu kommen, wie befürchtet: Die Uerdinger können den nächsten Neuaufbau langsam planen, wenn es dann in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein weitergeht.