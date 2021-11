Rot Weiss Ahlen: "Wir wollen RWE wieder besiegen"

Rot Weiss Ahlen empfängt Rot-Weiss Essen am Freitagabend (19.30 Uhr). RWA-Trainer Andreas Zimmermann ist voller Tatendrang.

Fünf Siege, acht Remis, fünf Niederlagen: Mehr Mittelmaß als Rot Weiss Ahlen geht kaum in der Regionalliga West. An der Werse sind die Verantwortlichen zufrieden. "Wir sind voll im Soll und neun Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Wir gehen jetzt völlig befreit in das bisherige Saison-Highlight", sagt Andreas Zimmermann.

Der Höhepunkt ist dann das Spiel gegen Rot-Weiss Essen. "Ich erwarte über 2000 Zuschauer und hoffentlich über 1000 Essener. Wir freuen uns auf die Stimmung", sagt der 51-Jährige, der einst für RWE seine Schuhe schnürte.

2002/2003 war es, als "Zimbo", wie er in der Szene genannt wird, für RWE 16 Mal auflief. "Das ist ein geiler Verein und ich bin stolz das Wappen mal repräsentiert zu haben. Trotzdem habe ich jetzt nichts zu verschenken", betont der gebürtige Berliner.

In der vergangenen Saison besiegte Ahlen RWE mit 2:1. Geht es nach Zimmermann, dann soll dies am Freitagabend wiederholt werden. "Wir wollen RWE wieder besiegen", sagt er und ergänzt: "Wir wissen, dass wir auf den Tabellenführer treffen. Es wird schwer, aber nicht unmöglich. Wir werden wieder alles reinwerfen und bis zum Umfallen kämpfen."

Und RWE? Gönnt Zimmermann am Ende des Tages seinem Ex-Klub nach zwölf Jahren den Ligasprung. "Münster, Wuppertal und Fortuna Köln sind auch noch dabei. Es wird bis zum Schluss spannend. Und wir wollen es am Freitag noch spannender machen", betont "Zimbo."