KFC Uerdingen: Hoffnung, den Neun-Punkte-Abzug zu vermeiden

Im Rahmen der Vorstellung von Alexander Voigt als Trainer beim KFC Uerdingen hat auch Insolvenzverwalter Dr. Christoph Niering gesprochen. Er bleibt optimistisch.

Der KFC Uerdingen hatte die Vertreter der Presse am Montagmittag zu einer außerordentlichen Pressekonferenz geladen. Vorrangig ging es dabei um die Verpflichtung von Alexander Voigt als neuem Cheftrainer der Krefelder. Insolvenzverwalter Dr. Christoph Niering nutzte die Gelegenheit, um die Presse auch in Sachen Insolvenz auf den neuesten Stand zu bringen.

Schon bald steht für die Uerdinger eine zukunftsweisende Entscheidung an. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, das Insolvenzverfahren so schnell wie möglich zu beenden. Der 17. Dezember ist dafür das entscheidende Datum. Da findet die Gläubigerversammlung statt, bei der über den Insolvenzplan abgestimmt wird“, erklärte Dr. Niering.

Dr. Niering rechnet mit Zustimmung der Gläubiger

Der Insolvenzverwalter ist optimistisch, dass die Anstrengungen rund um den Verein belohnt werden. „Wir gehen davon aus, dass die Gläubiger, hoffentlich einstimmig, dem Plan, den wir gerade ausarbeiten, zustimmen werden. Dann gibt es eine Übergangsphase von ein paar Wochen, bis das auch abgeschlossen ist. Wir hoffen, dass wir uns zur Rückrunde auf Dauer entbehrlich gemacht haben.“

Auch ein möglicher Punktabzug für den KFC in der Regionalliga West steht weiterhin im Raum. Dr. Niering verbreitete auch in diesem Fall Zuversicht. „Wir sehen das immer noch positiv, da wir glauben, dass es eine Ausnahmeregelung in der Spielordnung gibt, die genau hier greift“, stellte er klar.

„Guter Hoffnung, dass es den Punktabzug nicht gibt.“

Die Ausnahme liegt in der Entstehung der Insolvenz. „Es ist eine Sondersituation, weil die Insolvenz letztlich eine Folge der Insolvenz der Spielbetriebs GmbH ist." Die Uerdinger warten nun auf eine Entscheidung. „Im Moment sind wir beim Verbandsgericht. Dafür haben wir uns anwaltliche Hilfe hinzugenommen. Wir sind immer noch guter Hoffnung, dass es die neun Punkte Abzug nicht gibt.“

Sollte der Punktabzug tatsächlich ausbleiben, dürfte der KFC noch einmal neue Hoffnung schöpfen. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt aktuell sechs Punkte. Kommen die Uerdinger allerdings nicht um die Strafe herum, so dürfte der Abstieg schon früh in der Saison besiegelt sein.