RWE: Neidhart über KFC Uerdingen und harten Oktober

Rot-Weiss Essen reist am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Westderby nach Velbert. Der KFC Uerdingen wartet auf RWE. RS hat mit Christian Neidhart gesprochen.

RWE-Trainer Christian Neidhart (52) über...

... das Lazarett: "Daniel Heber hat zwar trainiert, wir werden ihn aber gegen Uerdingen nicht einsetzen. Er schnauft noch schön, wenn er läuft. Daniel braucht noch ein paar Tage, bis er wieder richtig fit ist. Auch Erolind Krasniqi und Jakob Golz hatte es unter der Woche erwischt. Sie stehen uns aber wieder zur Verfügung. Michel Niemeyer und Nils Kaiser fehlen weiterhin."

... den Gegner KFC Uerdingen: "Uerdingen zeigt jetzt ein ganz anderes Gesicht als noch zum Saisonstart. Sie haben mehr Punkte als zwei, drei andere Mannschaften in der Liga und sind voll angekommen. Ich gehe davon aus, dass Uerdingen gegen uns das beste Saisonspiel machen wird. Sie sind heiß, sie wollen sich vor einer guten Kulisse präsentieren und einige Spieler wollen sich mit Sicherheit auch für andere Klubs interessant machen. Wir sind auf alles vorbereitet. Bei allem Respekt vor der Aufgabe, haben wir natürlich auch eine Erwartungshaltung an uns selbst. Wir fahren nach Velbert, um drei Punkte zu holen. Wir wissen aber auch, dass das eine schwere Aufgabe wird und ganz bestimmt kein Schützenfest."

... einen aktuell fehlenden Torjäger: "Wir hatten eigentlich, bis auf das Oberhausen-Spiel, in allen anderen Begegnungen genügend Chancen, um höher zu gewinnen, oder wie im Fall Straelen, das Spiel nicht zu verlieren. Die Ergebnisse hätten wir klarer verteilen können, vielleicht auch müssen. Dass wir aber bei nun 17 geschossenen Treffern elf verschiedene Torschützen haben, finde ich als Trainer gut. Wir sind schwerer auszurechnen und jeder leistet seinen Beitrag zum Erfolg. Auch Simon Engelmann hatte ja letztens betont, dass er nicht noch einmal Torschützenkönig werden muss, wenn dafür am Ende der Saison Rot-Weiss Essen aufsteigt. Ich glaube, dass das jeder Spieler bei uns so unterschreiben würde."

... das Oktober-Programm: "Wir haben demnächst einige Auswärtsspiele vor der Brust. Jetzt in Velbert gegen Uerdingen, dann in Köln, in Düsseldorf, in Gladbach, dazwischen noch die Heimspiele gegen Wiedenbrück und Aachen. Das sind alles gute Mannschaften und es wird nicht einfach. Wir freuen uns auch, dass die ersten neun Spiele so gut vonstatten gegangen sind. Wir haben gegen Wuppertal, Fortuna Köln und Münster gewonnen, gegen Oberhausen Remis gespielt. Das sind alles gute Ergebnisse. Wir bleiben weiterhin total fokussiert und verfolgen unser großes Ziel. Denn noch haben wir nichts erreicht."