Schalke II: 2:4-Niederlage gegen niederländischen Zweitligisten

Die U23 des FC Schalke hat ein Testspiel gegen Roda Kerkrade mit 2:4 verloren.

Die U23 vom FC Schalke hat die Woche genutzt, um gegen den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade die Form zu testen, da die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling in der Regionalliga West erst am Dienstag (12. Oktober, 14 Uhr) zuhause gegen Fortuna Köln antreten muss.

FC Schalke 04 U23: Wienand – Krasniqi (46. Liebnau/70. Scienza), Frenkert, Mfundu, Scheller (64. Balouk), Ezeh – Kronmüller, Probespieler – Kyerewaa, Aramburu (80. Zadach), Bruk (46. Tehe) Wienand – Krasniqi (46. Liebnau/70. Scienza), Frenkert, Mfundu, Scheller (64. Balouk), Ezeh – Kronmüller, Probespieler – Kyerewaa, Aramburu (80. Zadach), Bruk (46. Tehe) Tore: 1:0 Jubitana (21.), 2:0 Cijntje (28.), 2:1 Aramburu (40.), 3:1 Jubitana (61./HE), 4:1 Vijgen (67.), 4:2 Ezeh (76.)

Nach 90 Minuten gab es gegen die Niederländer eine 2:4-Niederlage. Fröhling bilanzierte auf der Homepage der Knappenschmiede: "Spielpraxis ist für die Jungs besser als jedes Training. Wir haben mit Kerkrade einen Gegner aus der zweiten niederländischen Liga gehabt. Auch die Gastgeber haben den Test genutzt, um den Spielern Wettkampfpraxis zu geben, die im normalen Betrieb weniger zum Einsatz kommen. Personell mussten wir sehr improvisieren. Dafür hat es aber recht gut geklappt. Wir hatten sogar ein paar gute Chancen und haben zwei Treffer erzielt. Trotz der Niederlage bin ich nicht unzufrieden.“

In der Regionalliga liegt Schalke II nach zehn Partien auf Rang 13, am Dienstag gegen Fortuna Köln sollen im Parkstadion, 1500 Zuschauer sind hier erlaubt, die nächsten Punkte folgen, um sich von den unteren Tabellenregionen distanzieren zu können.

Für die Spiele der U23 bietet der S04 einen Kartenvorverkauf sowie eine Tageskasse, die bereits am Spieltag eine Stunde vor Anpfiff öffnet, an. Die Tickets können im Vorfeld der Partie im Service Center auf dem Schalker Vereinsgelände oder im S04-Store erworben werden. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen zu einhundert Prozent in die Knappenschmiede und kommen der Schalker Jugend zugute.