Wer steigt auf?: So tippen die Regionalliga-West-Trainer

Mitte August geht es mit der Regionalliga-West-Saison 2021/2022 los. RevierSport hat vorab die 20 Trainer der Klubs gefragt, wer denn die Favoriten sind.

Vorweg: Eine Antwort auf unsere zwei Fragen - wer sind die Favoriten, wie lautet das eigene Ziel? - haben wir vom KFC Uerdingen nicht erhalten. Deshalb kommen nur 19 von 20 Trainern zu Wort.

Christian Neidhart, Rot-Weiss Essen: "Unsere Ziele sind klar benannt. Mal gucken, wer mutig genug ist, seine Ziele ebenfalls klar zu benennen. Für mich gehören Münster, Fortuna Köln, Oberhausen und Wuppertal zum Favoritenkreis."

Daniel Brinkmann, SC Wiedenbrück: "Favorit ist für mich Essen. Fortuna Köln und Münster schätze ich ebenfalls stark ein. Unser Ziel bleibt, wie im vergangenen Jahr, der Klassenerhalt."

Heiko Vogel, Borussia Mönchengladbach II: "Die Favoriten sind Rot-Weiss Essen, Preußen Münster und Fortuna Köln. Wir wollen mit einer sehr jungen Mannschaft eine stetige Entwicklung forcieren. Mit etwas Glück schafft dann auch ein Spieler den Sprung zu den Profis. Das ist unser Ziel."

Patrick Helmes, Alemannia Aachen: "Für mich ist Preußen Münster der Favorit. Wir wollen nach Platz 14 in der Vorsaison und dem letzten Platz in der Rückrunde mit unserem neuen Kader eine Mannschaft entwickeln, die sportlich überraschen kann."

Alexander Ende, Fortuna Köln: "Für mich ist und bleibt Rot-Weiss Essen der große Favorit in der Liga. Dahinter sehe ich Preußen Münster, die eine starke Rückrunde gespielt haben und auch in der Vorbereitung einen guten Eindruck machen. Wir wollen uns gegenüber der vergangenen Saison verbessern und unter die Top 3 kommen."

Nico Michaty, Fortuna Düsseldorf II: "Für mich sind neben Rot-Weiss Essen Preußen Münster und Fortuna Köln die Favoriten. Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und wollen die Mannschaft weiterentwickeln. Natürlich wollen wir auch eine sorgenfreie Saison erleben, in der wir am Ende den Klassenerhalt feiern."

Andy Steinmann, Sportfreunde Lotte: "Essen, Münster, Fortuna Köln: das ist meine Reihenfolge der Favoriten. Oberhausen und Wuppertal sehe ich als enge Verfolger des Top-Trios. Wir wollen einen Mittelfeldplatz erreichen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben."

Björn Mehnert, Wuppertaler SV: "Die üblichen Verdächtigen sind Rot-Weiss Essen, Preußen Münster und Fortuna Köln. Alle drei haben mit ihren Transferaktivitäten untermauert, was sie vorhaben. Zudem traue ich Rot-Weiß Oberhausen und auch dem SV Rödinghausen eine gute Rolle zu. Zu unseren eigenen Zielen: wir müssen erst einmal zueinanderfinden und werden kurz vor Saisonbeginn eine genaue Zielsetzung bekanntgeben."

Sunay Acar, VfB Homberg: "Topfavorit ist für mich Rot-Weiss Essen, gefolgt von Preußen Münster und Fortuna Köln. Wir wollen unsere Mannschaft stetig weiterentwickeln und den Klassenerhalt schaffen."

Felix Bechtold, SV Lippstadt: "Rot-Weiss Essen, Preußen Münster und Borussia Mönchengladbach U23 sind für mich die Favoriten. Für uns geht es darum, den Klassenerhalt zu packen."

Andreas Zimmermann, Rot Weiss Ahlen: "Favorit auf den Meistertitel ist für mich Preußen Münster. Dahinter sehe ich einige Mannschaften wie Essen, Wuppertal, Fortuna Köln, Oberhausen, Rödinghausen oder auch Aachen. Wir wollen einen Nichtabstiegsplatz belegen."

Mark Zimmermann, 1. FC Köln II: "Wir wollen mit unserer U21 eine ähnlich gute Rolle spielen, wie in der abgelaufenen Saison. Favoriten sind: RWE, Münster und Fortuna Köln."

Nils Drube, SV Rödinghausen: "Ich glaube, dass das eine sehr ausgeglichene, spannende Saison wird mit zahlreichen Mannschaften, die ihre Ziele nach Außen kommunizieren oder mit Transfers unterstreichen. Es wird eine breite Spitze geben. Die Mannschaft, die sich auf ihre Dinge fokussiert, die am meisten bei sich bleibt und sich auf ihre Stärken konzentriert und von Corona verschont bleibt, schafft es am Ende. Zu der breiten Spitze zähle ich Essen, Münster, Oberhausen, Wuppertal, Fortuna Köln, die Kölner und Gladbacher Reserve. Wir wollen in erster Linie das, was wir in der vergangenen Saison angeknüpft haben, fortsetzen. Wir wollen unseren Stil durchziehen und noch aktiver, mutiger spielen. Wenn wir diese Entwicklung weiter forcieren, dann werden wir auch eine erfolgreiche Saison spielen. Ich freue mich unheimlich auf die neue Spielzeit."

Benedict Weeks, SV Straelen: "Meine Favoriten sind: RWE, Preußen Münster, Fortuna Köln und der WSV. Wir möchten die vergangene Saison bestätigen, den SV Straelen in der Regionalliga West etablieren und unsere Spieler weiterentwickeln."

Torsten Fröhling, FC Schalke 04 II: "Meine Favoriten für den Aufstieg sind in dieser Saison Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln und Preußen Münster. Unser Ziel ist es, junge Spieler für unsere Profi-Mannschaft auszubilden und die jungen Talente, die nicht den direkten Sprung in der Profi-Kader schaffen, weiter zu fördern und an den Seniorenfußball heranzuführen. Wir wollen eine ordentliche Rolle in der Liga spielen und streben tabellarisch einen gesicherten Platz an."

Mike Terranova, Rot-Weiß Oberhausen: "Das ist immer eine schwierige Frage. Ich sehe Essen spielerisch besser, kreativer. Aber Münster spielt den besten Männerfußball in der Liga. Sie sind unheimlich robust und bei Standards stark. Das wird ein enges Rennen. Dahinter sehe ich Fortuna Köln und uns in Lauerstellung."

Björn Joppe, Bonner SC: "Für mich sind Essen und Münster die Favoriten. Wir sind in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag dringeblieben. Jetzt wollen wir eine ruhigere Saison erleben und den Klassenerhalt früher schaffen."

Sascha Hildmann, Preußen Münster: "Favoriten sind für mich ganz klar Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Mönchengladbach II. Eigene Ziele: Wir waren letztes Jahr Dritter und wollen versuchen das Ergebnis zu verbessern."

Mark Zeh, FC Wegberg-Beeck: "Meine drei Top-Favoriten sind RWE, Fortuna Köln und Preußen Münster. Einer von diesen drei großen Traditionsklubs wird aufsteigen. Unser Ziel bleibt natürlich den Klassenerhalt zu wiederholen