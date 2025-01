In der Oberliga Westfalen konnten der SV Lippstadt und die SG Finnentrop/Bamenohl jeweils einen Zugang präsentieren.

Der abstiegsbedrohte westfälische Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl hat einen neuen Stürmer verpflichtet.

Dieser wird aber erst ab dem 1. Juli für die Sauerländer auf Torejagd gehen.

Der 21-jährige Offensivspieler Robin Bönner wechselt vom Landesligisten TuS Sundern an das Bamenohler Schloss. Bönner hat in dieser Saison in 15 Ligaspielen elf Tore erzielt und auch im Westfalenpokal einmal getroffen. Der Rechtsfuß wagt dann ab Sommer 2025 den Schritt in die Oberliga, falls sein neuer Klub, der aktuell zwei Punkte über dem Strich liegt, auch die 5. Liga hält.

Jan Hüttemann, Sportlicher Leiter der SG, zeigt sich sehr glücklich über die Verpflichtung: "Robin ist ein junger und vielseitiger Spieler, welcher jederzeit den Unterschied machen kann. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er unser Team verstärken wird."

SV Lippstadt begrüßt Rückkehrer am Bruchbaum

Derweil präsentierte der SV Lippstadt 08 einen alten Bekannten als Zugang. Fatih Ufuk kehrt mit sofortiger Wirkung zurück zum SVL. Der 26-jährige gebürtige Lippstädter hat einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 am Burchbaum unterschrieben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Fatih Ufuk von einer Rückkehr zum SV Lippstadt überzeugen konnten. Fatih wird unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung vom 1. Tag an weiterhelfen", sagt Sportdirektor Dirk Brökelmann.

Ufuk ist nach der Vorbereitung mit den Sportfreunden Lotte topfit und wird schon beim letzten Test vor dem Rückrundenstart gegen den Hövelhofer SV im Kader des SVL stehen.

Der Rechtsverteidiger freut sich sehr, dass es mit der Rückkehr an den Bruchbaum geklappt hat. "Ich bin sehr glücklich wieder ein Teil des Teams zu sein. Ich bin bereit und freue mich, die Herausforderung gemeinsam mit dem Team anzugehen."

Ufuk blickt in seiner Laufbahn auf 116 Einsätze in der Regionalliga und 47 Spiele in der Oberliga zurück. Er stand bis dato in Lotte, beim SC Paderborn und VfV Hildesheim unter Vertrag. Nun also wieder in Lippstadt.