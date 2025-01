Nach der 0:2-Niederlage im Testspiel gegen die TSG Sprockhövel zeigte sich Ratingens Trainer Peter Radojewski kritisch. Dennoch sieht er den Test als wertvoll für die weitere Vorbereitung an.

Oberligist Germania Ratingen 04/19 empfing die TSG Sprockhövel zu einem Testspiel im Stadtwerke Sportpark Ratingen. Der Westfalenligist konnte die Partie am Ende mit 2:0 für sich entscheiden.

Für die Ratinger war es der vorletzte Test in dieser Wintervorbereitung. Zwei Testspiele zu Beginn des Jahres wurden durch die Witterungsbedingungen gestört. Den Test vor diesem Spiel gegen den SV Schermbeck (22. Januar) konnte die Mannschaft von Trainer Peter Radojewski deutlich gewinnen (5:1). Im Spiel am Sonntag kreierte das Team nur wenige zwingende Chancen, weshalb die TSG durchaus verdient gewonnen hat.

Für den Trainer war das Spiel trotz der Niederlage ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung. "Wir wollen den gesamten Kader in Bewegung halten", erklärte er nach der Partie. Gegen Sprockhövel erhielten vor allem junge Spieler und Akteure mit weniger Einsatzzeit die Chance, sich zu zeigen. Dies hat sich auf die Leistung der Mannschaft übertragen: "Man konnte sehen, dass die Mannschaft in dieser Konstellation nicht oft zusammengespielt hat. Aber als Trainer erwartet man schon, dass man sich aggressiver und besser präsentiert, um auch Alternativen für die erste Elf zu haben."

Besonders in taktischen Aspekten sah der Coach noch Verbesserungspotenziale. Ziel war es, hohes Pressing sowohl bei gegnerischen Torabstößen als auch aus dem Spiel heraus umzusetzen – doch das klappte nur selten: "Es funktionierte oft nur, wenn wir das von außen angesagt haben. Dass die Spieler das aus dem Spiel heraus schaffen, hat man oft gar nicht gesehen. Die Spieler waren zu weit vom Mann entfernt, was Probleme in den Mann-gegen-Mann-Situationen verursacht hat."

Auch mit dem Zweikampfverhalten war der Trainer nicht zufrieden: "Wir waren zu passiv und häufig nur zweiter Sieger. Das war nicht optimal und einfach zu wenig, damit ich die Jungs dann nachher in der Oberliga anständig belasten und einsetzen kann."

Trotz der Verbesserungspotenziale bewertet der Trainer solche Begegnungen nicht über und sieht einen klaren Nutzen: "Für mich persönlich sind solche Partien gerade in der Vorbereitung immer nur Situationen, um etwas zu analysieren. Von daher war der Test gar nicht schlecht."

Mit einem weiteren Test in der kommenden Woche gegen Solingen (01. Februar) will die Mannschaft diese Schwächen angehen, um optimal für das Restprogramm in der Oberliga Niederrhein vorbereitet zu sein, wo das Team in zwei Wochen den Auftakt gegen den SC Union Nettetal (07. Februar) absolviert.