SpVg Schonnebeck: Start in 2025 gelungen - Erste Vorfreude auf "Topteam der Oberliga"

Die SpVg Schonnebeck gewinnt auch 2025 einfach weiter und schießt Wattenscheid 09 mit 5:2 ab. Der Trainer freut sich auf den Oberligastart gegen „das Topteam der Liga, personell gesehen.“

Der Start ins Kalenderjahr 2025 ist für die Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein gelungen. Mit 5:2 (4:2) gewann die SpVg Schonnebeck das Testspiel gegen die SG Wattenscheid 09.

Ja, Tempo haben sie, die Jungs vom Schettersbusch. Dies stellten Arne Wessels, Conor Tönnies und mit Abstrichen auch Neuzugang Maurice Tavio y Huete unter Beweis. Damit konnten sie in einem Spiel, das grundsätzlich ausgeglichener war, als es das Ergebnis hergab, die doch vielen, teils abenteuerlichen Fehler, die die Gäste im Aufbauspiel anboten, bestrafen.

„Die ersten zehn Minuten waren wir vom Pressing von Wattenscheid etwas beeindruckt“, konstatierte „Schwalben“-Trainer Dirk Tönnies. „Wenn wir mit Conor, Arne, Artur [Golubytskyi] und Tavio umschalten können, kommen wir dann einfach zu Möglichkeiten. Wir haben einfach ein gutes Tempo da vorn.“

Gerade Trainer-Sohn Conor (drei Treffer) und Wessels (zwei Treffer), jüngst zur U23 von Borussia Dortmund gewechselt und bis zum Sommer zurückgeliehen, wussten zu überzeugen. Wessels war mit seiner neuen Mannschaft Anfang Januar bereits im Trainingslager in der Türkei.

So spielten die Mannschaften: Schonnebeck: Zelenkov – Oteng-Adjei, Baraza, Pinke – Kehrmann, Golubytskij (86. Omeirat), Brauer (72. Kordi), Brandner (86. Lopes da Silva do Vale) – Tavio y Huete (75. Derin), C. Tönnies, Wessels (80. Simos). - Trainer: D. Tönnies Wattenscheid: Mroß – Kaminski, Kacmaz, Sindermann (84. Cigerli), Sarli (46. Tunga) – Lewicki (46. Pasche) – Kouonang (58. El Mansoury), Firat (46. Gabriel), Renke (46. Buckmaier), Yesilova (46. Duran) – Nnaji (58. Broos). - Trainer: Pache Tore: 1:0 Wessels (20.), 1:1 Firat (22.), 2:1 Tönnies (29.), 2:2 Nnaji (31.), 3:2 Tönnies (38.), 4:2 Tönnies (39.), 5:2 Wessels (76.) Schiedsrichter: Tom Nesselhauf

Ein Wermutstropfen – die beiden Gegentore, die sich jeweils zwei Minuten nach der 1:0- und 2:1-Führung eingefangen wurden. Damit wollte sich der Übungsleiter aber gar nicht lange aufhalten, war der Kader doch arg dezimiert. „Das war sicher ein wenig ärgerlich. Gleichwohl war es ein guter Test. Uns haben zehn Männer gefehlt, wir haben fünf U19-Spieler eingewechselt. Dafür war es dann wirklich ein ordentlicher Test mit einem tollen Ergebnis.“

Wir freuen uns riesig auf den Höhepunkt, es kommt das absolute Topteam der Liga zu uns. Vom Personal her ist das die beste Mannschaft, die die Oberliga zu bieten hat. Dirk Tönnies

Die Verpflichtung von Maurice Tavio y Huete (SV Burgaltendorf) wird laut Tönnies der einzige Winterneuzugang sein – im Gegensatz zum größten Konkurrenten, der SSVg Velbert. Die haben zuletzt gleich drei neue Spieler verpflichtet. Am ersten Spieltag der Rückrunde wird der Essener Spitzenreiter den Zweitplatzierten aus Velbert empfangen. Ein Thema, das bei Tönnies bislang nicht die ganz große Rolle spielt. Oder?

„Wir können das Thema schon noch etwas fernhalten, aber man unterhält sich natürlich darüber. Wir erwarten eine tolle Kulisse am Schettersbusch“, gibt Tönnies Einblicke. Er schiebt die Favoritenrolle dann aber auch ein wenig dem Verfolger zu. „Wir freuen uns riesig auf den Höhepunkt, es kommt das absolute Topteam der Liga zu uns. Vom Personal her ist das die beste Mannschaft, die die Oberliga zu bieten hat.“

Erster gegen Zweiter zum Rückrundenauftakt

Das Spiel in der Oberliga findet allerdings erst am Sonntag, dem 9. Februar, statt. Anstoß am Schettersbusch ist dann um 14:15 Uhr. Zuvor stehen noch einige Testspiele an, darunter am kommenden Dienstag. Dann erwarten die Schonnebecker, ebenfalls zu Hause, die U21 des VfL Bochum. Anstoß ist um 19 Uhr.