Die SpVgg Vreden hat sich mit drei aufeinanderfolgenden Siegen achtbar in die Winterpause verabschiedet. Nun vermeldet sie weitere positive Botschaften: Gleich vier Akteure verlängern.

Die SpVgg Vreden spielt ihre fünfte Oberliga-Saison in Folge. Damit die Münsterländer auch in Zukunft noch in der fünfthöchsten Spielklasse vertreten sind, wurden weitere wichtige wegweisende Personalentscheidungen für die Zukunft getroffen.

Gleich vier Spieler verlängerten ihre Arbeitspapiere um zwei Jahre. Drei von ihnen sind sehr jung - Entscheidungen also, die maßgeblich für die Zukunft der SpVgg sein könnten.

Der älteste der vier Spieler, die verlängerten, ist mit Dennis Wüpping ein 29-Jähriger defensiver Mittelfeldspieler, der in dieser Saison Dauerbrenner in der Startelf der SpVgg ist. In allen 18 Partien kam er zum Einsatz, erzielte ein Tor und zwei Vorlagen. Der Routinier ist bereits seit 2019 im Verein - und legt jetzt noch zwei Jahre auf seinen Vertrag drauf.

In Tom Breuers verlängert des Weiteren ein junger Keeper, der in der Jugend des SC Preußen Münster ausgebildet wurde und in dieser Saison bereits sechs Mal das Tor der SpVgg hütete. Dabei musste er acht Mal hinter sich greifen. Zweimal konnte er zu null spielen.

Mit dem 19-jährigen Martin Sinner und dem 20-jährigen Lennart Wilkes verlängerten nun außerdem zwei Talente, die als Investments für die Vredener Zukunft gelten dürften.

Die Vertragsverlängerungen sind ein wichtiger Schritt für die weitere Oberliga-Planung. In den letzten drei Partien vor der Winterpause gelang der SpVgg drei Siege: Vreden bezwang sowohl die SpVgg Erkenschwick (2:1), SV Westfalia Rhynern (1:0) sowie zuletzt auswärts die starke Zweitgarnitur des SC Preußen Münster (3:2).