In der Oberliga Westfalen spielt der 1. FC Gievenbeck eine sehr ordentliche Serie. Zur neuen Saison übernimmt bei den Münsteranern ein ehemaliger Preuße.

Vor wenigen Wochen hatte der 1. FC Gievenbeck bekanntgegeben, dass Sportchef Carsten Becker nach sechs Jahren im kommenden Sommer 2025 aus dem Amt ausscheiden wird. Der Nachfolger wurde nun gefunden und auch vorgestellt.

Ex-Profi Jens Truckenbrod wird ab dem 1. Juli die sportlichen Geschicke rund um die 1. Mannschaft beim aktuellen Tabellen-Siebten der Oberliga Westfalen leiten.

"Als ich mich dazu entschlossen habe, das Amt des sportlichen Leiters im Sommer 2025 niederzulegen, war mir wichtig, dass ich dem FCG helfe und beratend zur Seite stehe, um idealerweise einen geeigneten Nachfolger zu finden", sagt Becker.

Er erklärt weiter: "Jens Truckenbrod habe ich über die Preußen-Traditionsmannschaft kennen und schätzen gelernt. Ihm traue ich zu, den Job genauso weiterführen zu können - ganz im Sinne des FCG. Er war meine Wunschlösung Nummer eins."

Jens Truckenbrod sagt zu seiner neuen Aufgabe ab dem 1. Juli 2025: "Als die Anfrage aus Gievenbeck kam, war ich direkt angezündet und freue mich extrem auf die Aufgabe als sportlicher Leiter. In den letzten Jahren hatte ich bereits die Möglichkeit, den Verein näher kennenzulernen. Ich sehe hier großes Potenzial, durch die vergangenen Jahre wurde ein gutes Fundament für künftige Erfolge gelegt. Ich bin dankbar für das Vertrauen, welches von Seiten des FCG, insbesondere auch durch Carsten Becker, in meine Person gelegt wird und freue mich nun, einen detaillierten Einblick in alle Aufgabenfelder zu bekommen, damit wir ab Sommer einen reibungslosen Übergang schaffen können. Ebenso freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, dem Staff und der Mannschaft und darauf, die nächsten Schritte der positiven Entwicklung mitzugestalten."

Auch Jörg Rüsing, Erster Vorsitzender des Gesamtvereins, ist von der Nachfolgelösung mehr als überzeugt: "Jens Truckenbrod passt aufgrund seiner Vita und seiner Expertise ganz ideal zum FCG. Er entspricht genau dem Anforderungsprofil, dass wir uns für die Nachfolge von Carsten Becker als sportlichen Leiter vorgestellt haben. Wir freuen uns, dass sich Jens ebenfalls frühzeitig für die Aufgabe bekannt hat und sind davon überzeugt, dass er die unter der Leistung von Carsten eingetretene sportliche Entwicklung weiter fortsetzen wird."

Ursprünglich stammt der 44-jährige Truckenbrod aus Singen in Baden- Württemberg, sein sportlicher Werdegang verschlug den heutigen Immobilienmakler aber durch ganz Deutschland bis hin ins Ausland: In der Jugend von Borussia Mönchengladbach angefangen, wurde Truckenbrod dort zum Profi, ehe er zu den Sportfreunden Siegen weiterzog. Von 2004 bis 2007 spielte er in der Schweizer Super League für den FC Schaffhausen, bevor es ihn 2007 zu Dynamo Dresden und 2009 zum FC Carl Zeiss Jena verschlug. Im Jahr 2011 folgte schließlich der Wechsel zum SC Preußen Münster, für die der ehemalige Sechser alleine über 150 Mal in der 3. Liga auf dem Feld stand. Insgesamt kommt Truckenbrod auf 233 Einsätze in der 3. Liga.