Am Wochenende steigt das Derby in der Oberliga Westfalen zwischen der U21 des VfL Bochum und der SG Wattenscheid. Das planen die Gäste.

Am Wochenende hat das lange Warten ein Ende. Erstmals seit knapp einem Jahrzehnt stehen sich der VfL Bochum und die SG Wattenscheid 09 in einem Pflichtspiel gegenüber. In der Oberliga Westfalen empfängt die Bochumer U21 die SGW.

Und das in einem großen Rahmen. Denn das Derby wird am Samstag (13 Uhr, RS-Liveticker) im Ruhrstadion ausgetragen. Wie groß das Interesse der VfL-Fans sein wird, lässt sich schwer vorhersagen. Die Partie überschneidet sich fast mit dem Auswärtsspiel des Bundesliga-Teams beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr, RS-Liveticker).

In Wattenscheid steigt die Vorfreude jeweils. Für das Lokalduell hat sich die aktive Fanszene des Traditionsklubs etwas Besonderes überlegt. Sie planen eine gemeinsame Anreise zum Ruhrstadion samt Fanmarsch.

Treffpunkt ist am Samstagmorgen um 10 Uhr am Wattenscheider Bahnhof. Gegen 10.30 Uhr fährt dann der Zug zum Bochumer Hauptbahnhof. Dort startet der Fanmarsch zum Stadion, der von der Polizei begleitet wird. Im Ruhrstadion wollen sich alle Wattenscheider im Block F versammeln, "um lautstark die SG 09 im Ruhrstadion zu unterstützen und die Wattenscheider Farben zu vertreten", wie es in einer Mitteilung heißt.

Wer noch kein Ticket hat, findet SGW-Angaben zufolge noch welche an den hiesigen Vorverkaufsstellen. Am Spieltag soll es dazu eine Tageskasse in Bochum geben.

Welche Bedeutung das Duell mit dem Tabellenführer für die Wattenscheider (Platz 14) hat, zeigt sich allein in den Worten, die der 09-Vorsänger am Rande des 1:1 gegen den 1. FC Gievenbeck wählte. "Das wichtigste Spiel der Saison steht an. Da müssen wir zweihundert Prozent geben. Auf der Tribüne und auf dem Rasen. Wir wollen den Derbysieg", schwor er die Fans ein.

Favorit sind allerdings die Gastgeber, die erst eine Niederlage kassierten und die vergangenen fünf Partien gewonnen haben. Wattenscheid blieb nach einer längeren Pleiten-Serie immerhin an den vergangenen beiden Spieltagen unbesiegt.