Die Spielvereinigung Schonnebeck fackelt in der Oberliga Niederrhein von Woche zu Woche ein Offensiv-Feuerwerk ab. In den Hauptrollen: Conor Tönnies und Arne Wessels.

Nach sieben Spieltagen führt die Spielvereinigung Schonnebeck mit 19 Punkten die Tabelle vor dem ETB Schwarz-Weiß Essen (16 Zähler) an. So weit, so gut.

Aber das Torverhältnis der "Schwalben" sorgt natürlich für die Begutachter der Oberliga-Niederrhein-Tabelle für große Augen. Die Mannschaft von Dirk Tönnies hat sage und schreibe 31 Treffer geschossen - das sind mehr als vier Tore pro Spiel. Zum Vergleich: Der VfB Homberg hat 23, der VfB Hilden und FC Büderich 18, SC St. Tönis 16, Ratingen 14 und SSVg Velbert sowie ETB 13 Tore geschossen. Alle sind von dem Schonnebecker Offensiv-Feuerwerk weit entfernt.

Im Mittelpunkt stehen hier allen voran die 18-jährigen Rohdiamanten Arne Wessels (sieben Spiele, elf Tore, fünf Vorlagen) und Conor Tönnies (7, 4, 3). Heißt: Linksaußen Wessels und Mittelstürmer Tönnies waren an 23 (!) der bisherigen 31 Schonnebecker Buden direkt oder indirekt beteiligt. Das Tauziehen um diese beiden Ausnahmekönner hat längst begonnen - RevierSport berichtete.

Wir haben mal bei drei Trainern der Schonnebecker Gegner, die an den ersten sieben Spieltagen, die Stärke diese Ausnahmetalente zu spüren bekamen, nachgefragt: Was halten Sie eigentlich von den beiden Schonnebecker Juwelen?

Stefan Janßen, Trainer des VfB Homberg (2:4 gegen Schonnebeck): "Was ich zu den Beiden sagen kann, ist, dass das nicht nur tolle Fußballer sondern auch ganz feine Kerle sind. Sie haben auch das große Glück, dass sie mit Dirk Tönnies seit Jahren einen überragenden Trainer haben, der sie formt und unter seinen Fittichen hat. Er sorgt auch dafür, dass beide sehr bodenständig bleiben und einen ganz geraden Weg gehen. Ich wünsche mir nur, dass durch den ganzen aktuellen Hype um diese Jungs jetzt keine Wunderdinge von ihnen erwartet werden. Das sind mit 18 Jahren ganz junge Burschen, die in der Oberliga richtig für Furore sorgen. Ich wünsche den Beiden, dass sie den nächsten Schritt gehen. Aber zunächst sollen sie mit Schonnebeck eine tolle Saison spielen. Ich bin davon überzeugt, dass Dirk Tönnies dafür sorgt, dass sie nicht abheben. Der nächste Schritt wird ein ganz großer sein. Ich hoffe, dass sie den nächsten Schritt mit bedacht wählen und große Fußballer werde. Ich freue mich auch ganz besonders für meinen Freund Dirk Tönnies, dass er solch schönen und guten Eisen geschmiedet hat."

Hakan Yalcinkaya, Trainer TVD Velbert (0:5 gegen Schonnebeck): "Das sind sehr talentierte Spieler, die sich noch im Entwicklungsprozess befinden. Sie zeigen aber, dass sie in Kürze der Zeit schon im Seniorenbereich funktionieren. Das ist nicht selbstverständlich. Mit Dirk Tönnies haben die Jungs einen Trainer, der sie in- und auswendig kennt und ihnen die nötige Einsatzzeit gibt. Das ist natürlich sehr wichtig. Der Verein wird noch jede Menge Freude an diesen Spielern haben."

Ahmet Inal, Trainer Mülheimer FC (0:7 gegen Schonnebeck): "Das ist mit das Beste, was ich als Trainer bisher im Seniorenbereich gesehen haben. Jung, wild, hungrig, torgeil - und das über komplett 90 Minuten, pausenlos: so würde ich die Beiden beschreiben. Ich habe selten Spieler, die erst 18 Jahre alt sind, gesehen, die so einen Zug zum Tor haben und die dann auch so effektiv vor der Bude sind. Wenn da nichts Gravierendes dazwischen kommt, werden beide ihren Weg gehen."