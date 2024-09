Die SpVg Schonnebeck rollt über die Oberliga Niederrhein hinweg. Trainer Dirk Tönnies lobt aber nicht nur seinen „Bubi-Sturm“, sondern auch die Balance im Team.

7:0 hieß es am Ende eines äußerst einseitigen Fußballspiels in der Oberliga Niederrhein am Schettersbusch, die SpVg Schonnebeck schickte den Mülheimer FC mit einer ordentlichen Packung nach Hause. Es war nach dem 6:0 gegen den SV Biemenhorst und dem 5:0 beim TSV Meerbusch die dritte Schonnebeck-Gala in Folge.

„Es macht unheimlich viel Spaß“, freute sich Trainer Dirk Tönnies nach dem Spiel über den Auftritt seiner Mannschaft. „Über die ersten 60 Minuten war es fast das perfekte Fußballspiel von uns. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit drei oder vier Tore mehr machen können.“

In der Tat hatte die SpVg gerade durch Conor David Tönnies und Artur Golubytskij große Möglichkeiten, das Spiel schon in den ersten 45 Minuten deutlicher zu gestalten. So aber war es Arne Wessels, der dem Spiel mit einem Viererpack (3., 12., 25., 39.) schon zur Halbzeit eine entscheidende Richtung gab.

Wessels mit Fünferpack – Tönnies begeistert vom „Lauf“

Nach der Pause legten zunächst Thorben Kern (48.) und Golubytskij (50.) nach und zogen Mülheim, die vor und in der Halbzeit bereits viermal gewechselt hatten, damit endgültig den Zahn. Wessels setzte in der 61. Minute den Schlusspunkt und erzielte dabei bereits sein elftes Saisontor.

„Wenn Stürmer einen Lauf haben, dann klappt manchmal alles. Das 7:0 war doch beinahe ein Pressschlag, der sich hinten in den Winkel senkt“, freut sich Tönnies über die Erfolgsserie und fügt an: „Der Junge hat eine überragende Verfassung. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns spielt.“

Es ist unheimlich wichtig, dass wir eine gute Balance haben. Wir haben die letzten drei Spiele alle zu Null gespielt. Es ist daher unheimlich schwer, uns zu schlagen. Dirk Tönnies

So hofft Tönnies auch, dass die Erfolgsserie seiner Mannschaft weiter anhalten wird. „Es ist unheimlich schwer, uns zu verteidigen. Wir sind extrem flexibel, haben einen guten Spielaufbau, hatten kaum Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung gehabt. Wenn wir ins Laufen kommen, sind wir schwer zu verteidigen.“

Eine Sache betont der Übungsleiter in Anbetracht von erst fünf Gegentoren aber auch: „Es ist unheimlich wichtig, dass wir eine gute Balance haben. Wir haben die letzten drei Spiele alle zu Null gespielt. Es ist daher unheimlich schwer, uns zu schlagen.“ Alles Eigenschaften, die Mut machen sollten für den weiteren Verlauf der Oberliga.

Dort geht es für die SpVg bereits am Mittwoch, dem 2. Oktober, weiter. Um 19:30 empfängt die Tönnies-Elf dann die Sportfreunde Baumberg.