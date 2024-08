Die Pfalz hat einen prominenten Namen - und er geht nicht zum 1. FC Kaiserslautern. Der TuS Mechtersheim hat einen neuen Cheftrainer.

Jürgen Kramny wird ab sofort den Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar-Klub TuS Mechtersheim trainieren. Damit folgt er auf Uwe Rapolder, der gut drei Wochen als Interimslösung fungierte. Prominentes Stühlerücken bei dem Oberligisten.

"Wir sind begeistert, dass wir Jürgen Kramny für den TuS Mechtersheim gewinnen konnten. Über Kontakte unseres sportlichen Leiters, Orhan Lokurlu, kam auch Transfer zustande", sagt David Demmerle, zweiter Vorsitzender des TuS Mechtersheim.

Und weiter: "Mit seiner Expertise und seiner Leidenschaft für den Fußball sind wir überzeugt, dass Jürgen der richtige Mann ist, um unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und erfolgreich zu führen."

Kramny werde ab sofort das Training leiten und "seine Vision für die zukünftige Ausrichtung der Mannschaft präsentieren", schreiben die Mechtersheimer. Als Co-Trainer fungiert weiterhin Volker Klein.

Jürgen Kramny, geboren am 18. Oktober 1971 in Bad Cannstatt, bringt eine Fülle an Erfahrung aus seiner aktiven Zeit in der Bundesliga und seinen Trainerstationen mit. Als Spieler war er für Vereine wie den VfB Stuttgart, den 1. FC Nürnberg und den 1. FSV Mainz 05 aktiv.

Nach seiner Spielerkarriere übernahm er verschiedene Trainerpositionen, unter anderem beim VfB Stuttgart, wo er sowohl die zweite Mannschaft als auch für eine Zeit die Bundesliga-Mannschaft leitete. Des Weiteren trainierte der 52-Jährige Arminia Bielefeld und den 1. FSV Mainz 05.

So kommt Kramny in seiner Trainerkarriere auf 21 Bundesligaspiele und zwölf Zweitligapartien. Sein Steckenpferd ist aber die 3. Liga, in der er 169-mal an der Seitenlinie stand.

Auch sein Vorgänger Uwe Rapolder hat viel Erfahrung auf hohem Niveau vorzuweisen. Der 66-Jährige stand unter anderem für Arminia Bielefeld, den 1. FC Köln, Waldhof Mannheim und den Karlsruher SC an der Seitenlinie.

Zuletzt ging der TuS Mechtersheim mit 0:4 gegen Traditionsklub FK Pirmasens baden.