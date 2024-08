Neuer Trainer, namhafte Transfers: Bei Ratingen 04/19 wurden nach Platz sieben in der vergangenen Saison einige Steine umgedreht. Der Oberligist möchte oben mitspielen.

In der vergangenen Saison in der Oberliga Niederrhein spielte Germania Ratingen 04/19 nach einer tollen Hinrunde lange um den Regionalliga-Aufstieg mit, doch nach einer schwachen Rückrunde platzten die Aufstiegsträume und der Verein schloss die Spielzeit auf dem siebten Platz ab.

Am Sonntag (18. August, 15 Uhr) starten die Ratinger mit ihrem neuen Trainer Christian Dorda gegen den Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern in die Saison 2024/25. Das Pflichtspieldebüt von Dorda an der Seitenlinie glückte bereits. Mit 4:0 siegte 04/19 in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen A-Kreisligist SV Thomasstadt Kempen.

Das Warten auf die neue Oberliga-Saison hat nun ein Ende. Am ersten Spieltag muss 04/19 zum Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern reisen. Auf dem Papier ist Ratingen der Favorit, doch Dorda warnt vor dem Gegner: "Es wird auf jeden Fall eine schwere Partie. Vor dem ersten Saisonspiel weiß man nie genau, wo man steht. Der Aufsteiger nimmt vielleicht noch eine gewisse Euphorie mit vom letzten Jahr. Es ist eine gut strukturierte Mannschaft mit viel Erfahrung. Deswegen wird es für uns ein harter Brocken und wir dürfen uns nicht überraschen lassen, wenn es ein schwieriges Spiel wird."

In der Sommerpause hat sich der Vorjahres-Siebte, dessen Kaderplanung laut Dorda beendet ist, prominent verstärkt. Mit Sven Kreyer und Rinor Rexha kamen unter anderem zwei Spieler von Rot-Weiß Oberhausen. Gerade der 33-jährige Kreyer, der in seiner Karriere 124 Tore in der Regionalliga West erzielt hat, gilt als Königstransfer.

Wir wollen eine deutlich bessere Saison spielen als letztes Jahr. Was dabei am Ende rauskommt, wird man sehen. Wir sind sehr ambitioniert, aber nicht verrückt und hauen irgendwelche Parolen raus. Unser Ziel ist es, oben dabei zu sein. Christian Dorda

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader. Wir haben eine junge Mannschaft, gespickt mit ein paar erfahrenen Spielern. Sven Kreyer hat knapp 300 Regionalliga-Spiele gemacht, Rinor Rexha ist in einem super Fußball-Alter und hat auch in Oberhausen Regionalliga-Luft geschnuppert. Und Daniel Nesseler bringt ebenfalls Regionalliga-Erfahrung mit. Jetzt wollen wir schauen, dass wir konstant gut in die Saison starten", lobt der 04/19-Coach seinen Kader.

Und mit welchem Ziel gehen die Ratinger in die neue Saison? "Wir wollen eine deutlich bessere Saison spielen als letztes Jahr. Was dabei am Ende rauskommt, wird man sehen. Wir sind sehr ambitioniert, aber nicht verrückt und hauen irgendwelche Parolen raus. Unser Ziel ist es, oben dabei zu sein. Wir werden nicht sagen, dass wir aufsteigen wollen, weil die Liga dafür zu ausgeglichen und stark ist. Ich glaube, dass wir eine gute Truppe mit viel Potenzial haben. Wir schauen, dass wir konstant gut werden und dann hoffe ich, dass wir besser sind als letzte Saison", sagt Dorda.