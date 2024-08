TuS Bövinghausen startet Freitag (9. August, 18:30 Uhr) gegen den ASC 09 Dortmund in die Oberliga-Saison. Neu-Trainer Baris Özbek soll beim Klassenerhalt helfen.

TuS Bövinghausen hat in der vergangenen Saison eine katastrophale Rückrunde in der Oberliga Westfalen gespielt: Mit neun Punkten aus 17 Partien war der TuS das Schlusslicht der Rückrundentabelle. Daher gibt es in der kommenden Oberliga-Saison nur ein Ziel für Bövinghausen: Den Klassenerhalt schaffen. Eine wichtige Rolle dabei soll auch der neue Trainer, Baris Özbek, spielen.

Der 37-Jährige absolvierte über 100 Spiele in der ersten türkischen Liga, spielte neben Galatasaray Istanbul und Trabzonspor auch für den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen.

Weite Teile der Vorbereitung verpasste Özbek allerdings. „Ich bin noch nicht lange da, erst seit einer Woche. Ich muss die Mannschaft ehrlich gesagt erstmal kennenlernen“, gesteht Özbek, er freut sich aber auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Team. „Die Jungs arbeiten sehr gut. Wir haben natürlich eine junge Truppe mit zwei, drei erfahrenen Spielern.“

Wie schon in der Winterpause hat Bövinghausen auch in diesem Sommer einen gewaltigen Umbruch hinter sich. Die Saisonvorbereitung mit der neuen Mannschaft wurde dabei größtenteils von Danny Voß geleitet und liest sich eher durchwachsen. Voß rückt nun als Co-Trainer ins zweite Glied. Die Generalprobe vor dem Saisonauftakt verlor Bövinghausen gegen den Landesligisten FC Nordkirchen mit 0:3. Das kann natürlich nicht der Anspruch des Oberligisten sein.

Um die Klasse halten zu können, sollen daher noch mehrere Spieler verpflichtet werden. „Auf jeden Fall werden wir noch auf dem Transfermarkt aktiv. Da wird sich in den nächsten Wochen, bis das Transferfenster schließt, noch einiges tun“, sagt Özbek.

Das ist jetzt nicht mehr der TuS Bövinghausen, wie er es früher mal war Baris Özbek

Er spricht von drei bis vier erfahrenen Akteuren, die noch dazu stoßen sollen. Bövinghausen habe sich verändert, erklärt der neue Trainer. „Das ist jetzt nicht mehr der TuS Bövinghausen, wie er es früher mal war mit seinen erfahrenen Spielern aus der Bundesliga. Wir wollen jetzt etwas aufbauen, wo die Mannschaft auch wirklich drei bis vier Jahre zusammen spielt und sich einspielen kann. Das wird unser Ziel sein.“

Die Oberliga-Saison beginnt für den TuS mit einem schweren Auswärtsspiel: Im Dortmund-Derby fährt Özbek mit seinen Jungs nach Aplerbeck. Es geht gegen Aufstiegsaspirant ASC 09 Dortmund.