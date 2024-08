SF Baumberg: Kaderplanung abgeschlossen - "können ohnehin nicht aufsteigen"

Nach der Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein im Vorjahr gab es bei den Sportfreunden Baumberg einen größeren Umbruch. Salah El Halimi sieht noch viel Arbeit.

Nach der Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein in der vergangenen Saison hat sich der Kader der Sportfreunde Baumberg stark verändert. 13 Abgängen stehen auch 13 Neuverpflichtungen gegenüber.

Sieben Punkte Vorsprung hatten die Sportfreunde Baumberg in der Spielzeit 2023/24 auf die Spvg Schonnebeck, aufsteigen konnte der Verein aufgrund der Infrastruktur aber nicht. Daher hat sich der Kader über den Sommer stark verändert.

Vor dem Start in die neue Saison sprach RevierSport mit Trainer Salah El Halimi über...

… die Vorbereitung: „Ich bin nicht so zufrieden, wir hatten viele Probleme durch Abwesenheiten, Urlaub, Verletzungen, Krankheiten. Wir haben viele Neuzugänge, das erleichtert die Integrierung der neuen Spieler nicht. Die Ergebnisse waren ordentlich, die Niederlagen haben aber auch aufgezeigt, wo es bislang nicht so gut läuft. Das werden wir jetzt angehen.“

Mit dem Vorstand ist besprochen, dass das der Kader ist, mit dem wir arbeiten werden. Wir können ohnehin nicht aufsteigen, daher sind wir auch nicht mehr auf der Suche nach Neuzugängen. Salah El Halimi

… die Neuzugänge: „Wir haben einige junge Spieler, das merkt man auch. Manche machen es schon gut, andere weniger. Man merkt, dass das Tempo in der Oberliga für den ein oder anderen doch noch ein wenig schnell ist. Das wird etwas Zeit benötigen. Aber ein paar Spieler machen es auch wirklich schon vorbildlich, beispielsweise Florian Haderer, Lukas Bludau oder Ben Nilson.“

… die Kaderplanung: „Unser Kader ist zu. Den Kern konnten wir halten, zudem haben wir einige junge Spieler geholt, mit denen wir uns verstärkt haben. Mit dem Vorstand ist besprochen, dass das der Kader ist, mit dem wir arbeiten werden. Wir können ohnehin nicht aufsteigen, daher sind wir auch nicht mehr auf der Suche nach Neuzugängen.“

… den Auftakt im Pokal beim Mülheimer SV (Bezirksliga): „Wir haben großen Respekt vor dem Gegner und werden unsere bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken. Im Pokal ist kein Platz für Experimente, den Gegner werden wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir da anfangen auszuprobieren, brauchen wir gar nicht erst hinzufahren.“

Anstoß in Mülheim an der Ruhr ist am Sonntag (11. August) um 15 Uhr, eine Woche später (Samstag, 17. August) beginnt dann auch die Oberliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den VfB Hilden. Anstoß im MEGA-Stadion ist dann um 16 Uhr.