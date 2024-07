Der Kader der SG Wattenscheid 09 ist wieder um ein Puzzlestück ergänzt worden. Ein 18-jähriger Linksverteidiger wurde verpflichtet.

Nach 13 Abgängen hat die SG Wattenscheid 09 nun für die anstehende Saison in der Oberliga Westfalen den zwölften Zugang präsentiert.

Und der hat bereits eine Vergangenheit an der Lohrheide. Denn der 18-jährige Luca Pasche wechselt vom Landesligisten SSV Buer zurück nach Wattenscheid, nachdem er seine Fußballschuhe vor seinem Wechsel nach Buer im Sommer 2023 insgesamt sieben Jahre für den 09-Nachwuchs geschnürt hatte.

Wattenscheids Sportchef Richard Weber zeigt sich zufrieden mit der Neuverpflichtung: "Mit Luca schließen wir unsere offene Lücke auf der Position des linken Verteidigers. Mit ihm bekommen wir einen jungen Spieler, der uns in der letzten Woche als Gastspieler in mehreren Trainingseinheiten und dem Testspiel gegen Horsthausen überzeugt hat. Wir freuen uns, dass wir ihn in seinem ersten Seniorenjahr begleiten und entwickeln können."

Auch der Rückkehrer ist froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat: "Ich durfte mich in der letzten Woche als Gastspieler in den Trainingseinheiten und im Testspiel zeigen und bin froh, jetzt wieder ein Teil von Wattenscheid 09 zu sein. Da ich bereits sieben Jahre hier in der Jugend gespielt habe, war es für mich immer ein Ziel im Lohrheidestadion aufzulaufen. Mein persönliches Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln und auf Spielzeiten zu kommen. Ich freue mich auf die neue Saison, auf das neue Stadion und auf unsere Fans."

Die Zugänge der SG Wattenscheid 09 im Überblick:

Luca Pasche (SSV Buer), Nico Buckmaier (FC Gütersloh), Joey Gabriel (SSVg Velbert), Emre Yesilova (TSG Sprockhövel), Robert Nnaji (TVD Velbert), Deniz Duran (TSG Sprockhövel), Eun-seok Ko (TVD Velbert), Semih Sarli (SV Schermbeck), Leonard Jegus (KFC Uerdingen 05 U17), Gian-Luca Rexhäuser (SV Herbede), Tarik Ould Seltana, Quentin Weiß (beide eigene U19)