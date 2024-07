Der 1. FC Monheim ist wieder zurück in der Oberliga Niederrhein. Trainer Dennis Ruess spricht über den Stand der Vorbereitung und die sportliche Situation.

Nachdem der direkte Wiederaufstieg in die Oberliga Niederrhein geglückt ist, befindet sich der 1. FC Monheim jetzt tief in der Vorbereitung. Am 18. August startet der Klub gegen Aufsteiger SV Biemenhorst in die kommende Spielzeit.

Der 1. FC Monheim testete bereits zweimal und bestritt zusätzlich ein Blitzturnier. In diesem war man der klare Underdog. Teilnehmer waren die Regionalligisten: Fortuna Köln, 1. FC Köln U23 und Türkspor Dortmund.

"Wir sind jetzt seit zwei Wochen im Training. Es ist sehr intensiv für die Spieler. Wir haben ein volles Programm. Die Grundlagen müssen stimmen. Ich bin mit der Bereitschaft und der Einstellung des Teams sehr zufrieden. Das Blitzturnier gegen die Regionalligisten war eine sehr gute Erfahrung für uns. Wir mussten viel gegen den Ball arbeiten und konnten Umschaltmomente nutzen", erklärt Trainer Dennis Ruess.

Gegen den Ball wird Monheim auch in der kommenden Saison arbeiten müssen. Als Aufsteiger wird man sicherlich nicht allzu oft in der Favoriten-Rolle stecken.

Die Mentalität und die Moral der Jungs sind top. Der Spirit steht über allem. Wir werden uns erneut in der Liga etablieren. Dennis Ruess

Ruess weiß, wie Oberliga geht

"Für uns ist die Liga kein Neuland. Es ist kein Abenteuer, sondern ein Homecoming. Die Mentalität und die Moral der Jungs sind top. Der Spirit steht über allem. Wir werden uns erneut in der Liga etablieren", zeigt sich Ruess sicher.

Den Abstieg in die Landesliga sieht der Übungsleiter als einen "Ausrutscher" an. Nach diesem musste sich der 1. FC Monheim neu orientieren. 15 neue Spieler stießen in der Landesliga dazu. Ein Umbruch, den man beim Aufstieg vermeiden konnte.

"Wir konnten in der Landesliga etwas aufbauen. Diesmal gab es keinen Umbruch und wir sind im Kern gleich geblieben. Das ist sehr wichtig für uns. Mit diesem Fundament werden wir in die Zukunft gehen. Die wenigen neuen Akteure wurden nahtlos eingebunden", betonte der 44-Jährige.

Trotzdem warnt der Coach und verweist auf neue Tugenden: "Wir sind nicht ohne Grund abgestiegen. Das war sicherlich nicht eingeplant. Nach diesem Erlebnis haben wir Demut gelernt. Ich erwarte, dass wir das abrufen, was wir können. Dann wird es eine gute Saison."

Monheim-Trainer Ruess sieht eine enge Oberliga

Monheim kommt in eine sehr umkämpfte Oberliga. Viele Vereine, wie beispielsweise die SSVg Velbert, Ratingen 04/19, die SpVg Schonnebeck oder der TSV Meerbusch haben hohe sportliche Ambitionen.

Der Monheim-Trainer schätzt die Liga folgendermaßen ein: "Es ist eine sehr enge Liga. Vor allem in der Spitze ist es ausgeglichen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass jeder jeden schlagen kann. Wir haben viel in der Landesliga gelernt. Offensiv werden wir unsere Nadelstiche setzten."