Die Sportfreunde Baumberg haben ihren zweiten Neuzugang vorgestellt. Auch der Aufsteiger 1. FC Monheim legte personell noch einmal nach.

Nach Torjäger Robin Schnadt, der Ende Februar präsentiert wurde, haben die Sportfreunde Baumberg ihren zweiten Neuzugang bekannt gegeben: Marvin Oberhoff wechselt vom Ligarivalen TSV Meerbusch zum amtierenden Meister der Oberliga Niederrhein.

In der abgelaufenen Saison stand der 26-jährige Torhüter in 20 Partien für Meerbusch zwischen den Pfosten. Zuvor lief der ehemalige Junioren-Bundesliga-Spieler des 1. FC Köln auch schon für den DSC 99, den VfB 03 Hilden und TVD Velbert in der höchsten Spielklasse am Niederrhein auf.

Cheftrainer Salah El Halimi zeigt sich in den Vereinsmedien begeistert: "Mit seiner Erfahrung und seinem Können wird Marvin eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen und uns auf unserem Weg begleiten, versuchen mit uns weiterhin erfolgreich zu sein und der Mannschaft weiterhelfen. Marvin hat eine gute Ausbildung genossen und ist sehr ehrgeizig. Er bringt mit 1,90 Meter für einen Torwart eine gute Größe mit, ist gut mit dem Ball am Fuß und sehr reaktionsschnell. Wir freuen uns, dass wir ihn nun in unserem Kader haben."

Auch der 1. FC Monheim hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach dem geglückten Wiederaufstieg konnte der Klub den Großteil des Kaders zusammenhalten und verpflichtete mit Luca Kiefer, Julian Kanschik und Umut Demir bislang drei Akteure für die anstehende Saison.

Joshua Sumbunu wird der vierte Neue sein. Der Innenverteidiger wechselt vom FC Kosova Düsseldorf nach Monheim. Vielen Fans dürfte der 30-Jährige ein Begriff sein, denn er mischte als Spieler der "Käfigtiger" auch kräftig die Baller League von Mats Hummels und Lukas Podolski auf.

Mit zwölf Toren zählte er zu den besten Spielern in der Auftaktsaison der Hallenfußball-Liga, parallel trug er mit sechs Toren und fünf Vorlagen in 32 Partien wesentlich zum Aufstieg des FC Kosova in die Landesliga bei. Eigentlich sollte Sumbunu zum SV Scherpenberg wechseln, doch stattdessen erhielt der Oberliga-Meister Monheim den Zuschlag. Die Abwehrkante lief schon für verschiedene Vereine auf, darunter der SC Velbert, der MSV Düsseldorf, der VfL Leverkusen oder der Wuppertaler SV.