Der TVD Velbert bastelt akribisch am Kader für die Saison 2024/25 in der Oberliga Niederrhein. Drei weitere Neuzugänge wurden präsentiert.

Der TVD Velbert verkündet drei weitere Verstärkungen für die neue Saison 2024/2025 in der Oberliga Niederrhein. Aufgrund des angekündigten Rückzugs des Mäzen Andre Grimmert sowie des Sportchefs Michael Kirschner hat der TVD einen großen Umbruch zu bewältigen.

Joshua Yeboah, Labinot Kryeziu und Angelos Avramis sollen diesen Neuaufbau mitgestalten und schnüren in der kommenden Saison ihre Fußballschuhe für den TVD Velbert.

Mit Yeboah kommt ein talentierter 21-jähriger Oberliga-Akteur zum TVD. Der rechte Außenbahnspieler verfügt über Erfahrungswerte in der Oberliga Niederrhein, Oberliga Westfalen und Regionalliga West. Zudem gehörte Yeboah 2021 dem Drittliga-Kader des KFC Uerdingen an. "Joshua verfügt über ein sehr ordentliches Tempo und bringt frischen Wind auf die Flügelposition. Seine Erfahrungswerte, aber auch die Möglichkeit einen jungen, hungrigen Spieler zu entwickeln, passten perfekt in unser Anforderungsprofil", so die Verantwortlichen Hakan Yalcinkaya und Dustin Paczulla.

Yeboah kommt vom Ligakonkurrenten SpVg Schonnebeck zu den Dalbecksbäumern. Ausgebildet wurde der Deutsch-Ghanaer im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen. "Ich freue mich sehr, dass ich ab Juli 2024 beim TVD Velbert am Start bin. Der TVD Velbert ist für mich weiterhin eine etablierte Adresse im Oberliga-Fußball. Ich möchte mich in Velbert entwickeln, aber auch meinen nächsten sportlichen Schritt gehen" gibt Yeboah zu Protokoll.

Mit Labinot Kryeziu wechselt ein Innenverteidiger mit Oberliga-Erfahrung zu den "Bäumern". Der 21-Jährige hat bereits knapp 30 Spiele Erfahrung in der Oberliga Niederrhein vorzuweisen und kann somit im Rahmen des Umbruchs sofortige Expertise in die neuformierte Mannschaft einbringen. Ausgebildet wurde der junge Senioren-Spieler ebenfalls bei Rot-Weiss Essen. Zuletzt stand Kryeziu beim ETB Schwarz-Weiß Essen unter Vertrag.

Der dritte Neuzugang im Bunde ist ein Talent des Drittliga-Aufsteigers Alemannia Aachen. Der Linksverteidiger Angelos Avramis wird in der kommenden Spielzeit für den TVD auflaufen. Der 19 Jahre alte Deutsch-Grieche wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und wird nun seine ersten Schritte im Seniorenfußball machen.