Die letzte Oberliga-Niederrhein-Saison beendete der SV Sonsbeck auf Platz acht. Die jungen Neuzugänge sollen den Klassenerhalt auch in der kommenden Spielzeit sichern.

Der SV Sonsbeck in seine dritte aufeinanderfolgende Saison in der Oberliga Niederrhein. Mit dem achten Platz und dem damit einhergehend frühen Nichtabstieg, zeigte sich Trainer Heinrich Losing sehr glücklich.

"Es war immer die Rede vom schweren zweiten Jahr. Wir hatten das Glück, dass wir unsere Platzierung im zweiten Jahr sogar nochmal getoppt haben", erklärt der Cheftrainer.

Nun ginge es darum, das positive Momentum der vergangenen Spielzeit mit in die neue Saison zu nehmen: "Das nehmen wir mit, dass wir uns nicht verstecken müssen. Wir hatten diese enorme positive Phase, aus denen wir 16 Punkte, aus möglichen 18, geholt haben. Davon haben viel gezehrt."

Allerdings erkennt er auch an, dass man die negativen Wochen nicht außer Acht lassen sollte, denn die zwischenzeitlichen Phasen, von fünf Niederlagen in Folge und sechs Spielen ohne Sieg, können schnell für Gefahr sorgen.

"Die letzte Saison hat den Jungs hoffentlich gezeigt, was alles möglich ist. In beide Richtungen. Ich hoffe natürlich, dass wir das Positive mitnehmen und wissen, dass wir immer mithalten können. Aber auch, dass wenn wir ein bisschen nachlassen, große Probleme bekommen."

So bleiben die Ziele auch in der kommenden Saison gleich. "Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verändern. Dafür haben wir nicht die Möglichkeiten. Unser oberstes Ziel wird immer sein, dass wir so schnell wie möglich genügend Punkte holen, um nichts mit den unteren Plätzen zu tun zu haben", erzählt Losing.

Kaderplanung weit vorangeschritten

Die Kaderplanung ist derweil weitestgehend abgeschlossen. Lediglich eine Position hält sich der SV offen, um noch weitere Spieler, die dem Verein angeboten werden, betrachten zu können. Anhand dessen wird man diesen Platz eventuell besetzen.

Die Transferphilosophie war dabei klar zu erkennen. Der Fokus gilt jungen Leuten, die sich im Verein entwickeln können und teilweise noch aus der A-Jugend kommen. "Wir haben nur junge Leute aus der A-Jugend geholt. Da muss man auch immer abwarten, wie die sich in der Liga schlagen."

Testspiel gegen MSV Duisburg

Am 26.06. wird Sonsbeck den Drittliga-Absteiger MSV Duisburg empfangen. Für solch ein besonderes Spiel hat der SV sogar den Start der Saisonvorbereitung auf den 04.07. verschoben.

"Es ist für uns immer ein Highlight, gegen den MSV zu spielen. Es ist ein großer Traditionsverein, der leider, leider, leider in die vierte Liga abgestiegen ist, aber es ist ja kein normaler Viertligist."

Vor allem auf die hohe erwartete Zuschauerschaft freut sich Losing. Er erwartet auf der eigenen Anlage einen großen Andrang für das Testspiel.