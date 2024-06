Neues aus der Oberliga Niederrhein: Diesmal von Ratingen 04/19, von der TVD Velbert und natürlich vom 1. FC Kleve, der seit Wochen Gas gibt.

Ratingen 04/19 hat sich die Dienste von Pascal Kubina gesichert. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom Mülheimer FC zurück zu den Ratingern, für die er zwischen 2020 und 2022 bereits spielte.

Kubina wurde lange Jahre beim MSV Duisburg ausgebildet, wo er im Sommer 2017 den Sprung zu den Profis schaffte. Nach nur einem Jahr zog er weiter zur SSVg Velbert, von wo aus er über den SC Velbert ein erstes Mal nach Ratingen fand. Es folgten Stationen beim ETB Schwarz-Weiß Essen und beim Mülheimer FC.

Nun schlägt Kubina also, mit 96 Oberliga-Niederrhein-Spielen (zwei Tore) auf dem Buckel, erneut in Ratingen auf. Für den MSV spielte Kubina auch schon in der U19-Bundesliga-West (25 Einsätze) und in der U17-Bundesliga-West (19 Tore, drei Vorlagen). In der abgelaufenen Saison stand er für den MFC 18-mal auf dem Feld, traf dabei einmal.

Ligakonkurrent TVD Velbert, in der vergangenen Saison noch so eben dringeblieben, hat sich derweil mit Soichiro Goto verstärkt. Der Japaner stand zuletzt für den Landesligisten SC Düsseldorf-West im Tor. In der abgelaufenen Runde sammelte Goto 14 Einsätze.

"Ich freue mich sehr, dass ich ab der kommenden Saison beim TVD Velbert aktiv sein darf. Das gesamte Umfeld hat mir sehr gefallen. Der Verein kann sich sicher sein, dass ich das Beste dafür tun werde, um meinen nächsten Schritt zu gehen", sagte der 22-Jährige.

Goto kommt im gleichen Zug wie Baran Seker. Der Rechtsverteidiger wechselt aus der U19 von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen nach Velbert.

Zu guter Letzt gibt es wieder einmal Neues vom 1. FC Kleve. Die Schwanenstädter haben mit Miguel Nefian den 13. Zugang vorgestellt. Das Ziel, den Kader schnell beisammen zu haben, verfolgen die Klever intensiv.

Nefian kommt aus der U19 des 1. FC Bocholt an den Bresserberg und wird sein erstes Seniorenjahr absolvieren. Zuvor war der 19-Jährige lange bei Viktoria Winnekendonk ausgebildet worden.