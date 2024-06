Die SpVgg Erkenschwick hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein Trio kommt für die kommende Oberliga-Saison - teils von der Konkurrenz.

Kiyan Gilani, Tomislav Simic und Fabrizio Fili kommen zur SpVgg Erkenschwick. Das gab der Vorjahres-Vierte der Oberliga Westfalen am späten Dienstagabend, 11. Juni, bekannt.

Fili wurde gerade erste bei der SG Wattenscheid 09 verabschiedet. Der 20-Jährige, der 2023 von Viktoria Köln aus der U19-Bundesliga an die Lohrheide wechselte, hatte bei der SGW seine erste Herrenstation. Nun geht es also bei der Konkurrenz weiter.

"Fabrizio ist ein Transfer, wie er typischer für die Spielvereinigung Erkenschwick nicht sein könnte. Er war in der abgelaufenen Spielzeit ein Unterschiedsspieler auf extrem hohem Niveau. Fabrizio brennt darauf, bei uns den nächsten Karriereschritt zu machen. Wir wissen, dass er Potenzial für noch mehr hat - er will besser werden und wir wollen ihn besser machen. Zudem passt er von seiner Mentalität hervorragend zu Schwarz-Rot und wird unsere offensive Teamstruktur optimal bereichern", sagte sein neuer Trainer Magnus Niemöller.

Fili kommt auf insgesamt 25 Oberliga-Spiele, in denen er ein Tor und vier Vorlagen lieferte. Für die U19 von Viktoria Köln sammelte Fili zudem 29 Einsätze, 24 davon in der U19-Bundesliga (ein Tor, zwei Vorlagen). Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause.

Simic ist 26 Jahre alt und defensiv variabel einsetzbar. Mit dem ASC 09 Dortmund verpasst er den Regionalliga-Aufstieg in der abgelaufenen Saison knapp, spielte 15-mal.

"Als Linksfuß kann er sowohl in einer Vierer- als auch in einer Dreier-Kette bestens agieren und könnte zudem sogar eine Außenverteidigerrolle übernehmen. Diese Flexibilität macht ihn für uns zu einem extrem wertvollen Spieler. Er hat auch diese gewisse Türsteher-Mentalität, die gerade in der Oberliga Westfalen besonders gefragt ist", freute sich Niemöller auf seinen Neuen.

Gilani ist ein 24-jähriger Offensivspieler und wechselt von der TSG Sprockhövel nach Erkenschwick. Mit der TSG musste er in der abgelaufenen Saison den Abstieg in die Westfalenliga verkraften. In 24 Spielen lieferte der gebürtige Bochumer elf Tore und zwei Vorlagen.

"Kiyan war schon länger unser Transferziel für den Sommer. Kiyan hat sich insbesondere in der letzten Saison ins Blickfeld gespielt. Er strahlt auf den offensiven Positionen viel Torgefahr aus, ist aber auch ein Spieler, der den letzten oder vorletzten Pass herausragend spielen kann, viel Tempo mitbringt und kurze, schnelle Bewegungen hat. Seine Entschlossenheit, unbedingt nach Erkenschwick zu kommen, hat uns sehr beeindruckt. Er wird unserer Offensive weitere wichtige Impulse geben", sagte Niemöller.