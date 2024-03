Alles war angerichtet für ein gelungenes Spitzenspiel in der Oberliga Niederrhein. Der Zweitplatzierte Ratingen 04/19 war beim Tabellenfünften, dem ETB Schwarz-Weiß Essen, zu Gast.

Flutlicht an, 303 Zuschauer im Uhlenkrug-Stadion, zwei Mannschaften, die sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen – alles sprach für ein tolles Spiel in der Oberliga Niederrhein. Heraus kam aber ein gruseliger Kick zwischen ETB Schwarz-Weiß Essen und Ratingen 04/19, der sich eher den unfreundlichen Temperaturen anpasste.

So stand es nach 90 Minuten folgerichtig 0:0. Dann aber verloren die Ratinger ihren Ex-Mannschaftskameraden Fatih Özbayrak aus den Augen. Der blieb aus gut 20 Metern cool und schoss den Ball in die untere linke Ecke (90.+2). Und damit nicht genug, mit dem Abpfiff sorgte Emmanuel Clinton Williams nach einem schweren Abstimmungsfehler zwischen Ratingens Torhüter Dennis Raschka und seiner Hintermannschaft für die Entscheidung (90.+6). Direkt im Anschluss setzte Schiedsrichterin Christina Junkers zum Schlusspfiff an.

Ratingens Trainer Martin Hasenpflug war dementsprechend unzufrieden. „Die erste Halbzeit lief überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten viele Ballverluste und mussten demnach viel hinterherlaufen.“

Für die zweite Halbzeit hatte sich die Mannschaft Hasenpflugs mehr vorgenommen und steigerte sich. „Wir haben ein paar gute Chancen gehabt. Da wir hier keine Torchancen am laufenden Band bekommen, müssen wir davon einfach eine nutzen“, haderte der Ratingen-Trainer mit der Chancenverwertung. „Dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn man am Ende das Gegentor bekommt.“

Fatih Özbayrak mit Traumcomeback

Damian Apfeld sah es ähnlich wie sein Trainerkollege, zeigte sich aber naturgemäß deutlich zufriedener, gerade mit der Leistung seiner Defensive, die wenig zugelassen hat. Das Spiel schrieb dann aber auch noch eine wunderschöne Geschichte aus ETB-Sicht.

„Für Fatih Özbayrak war es der erste Einsatz seit dem zweiten Spieltag. Er kommt rein, gegen seinen alten Verein, und macht das 1:0.“ Apfeld bewies generell ein gutes Händchen, denn auch der Torschütze zum 2:0 kam von der Bank.

Die Statistik zum Spiel: ETB: Valentine – Dalyanoglu, Lach, Corovic (78. Özbayrak), Leinweber – Cisse (90.+5 Usein), Shavershyan, Lucas, Weihmann (90.+1 Williams) – Zimmerling, Addai Ratingen: Raschka – Henrichs (61. Hammoud), Silberbach, Spillmann, Baum – Potzler, Klefisch – Ari (69. Lamidi), Demircan (87. Touloupis), Di Gaetano – Ramirez (61. Ilbay) Tore: 1:0 Özbayrak (90.+1), 2:0 Williams (90.+6) Gelbe Karten: Weihmann – Di Gaetano, Silberbach, Ilbay, Baum Schiedsrichterin: Christina Junkers Zuschauer: 303

So ist der ETB der große Gewinner des Spieltages, denn außer der Spvg Schonnebeck, die bei der DJK Adler Union Frintrop gewinnen konnte, verloren alle Mitkonkurrenten in der oberen Tabellenhälfte.

Am Sonntag, dem 7. April, geht es für die Essener weiter, erneut mit einem Heimspiel, wenn der VfB Hilden zu Gast ist. Zeitgleich ist Ratingen 04/19 gegen den 1. FC Kleve gefordert.