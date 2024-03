KFC Uerdingen: Lizenz beantragt, Vorstand widerspricht Insolvenz-Spekulationen

Der KFC Uerdingen benötigt weiter Geld, doch die Sorgen sind scheinbar kleiner geworden. Auf jeden Fall wird die Regionalliga-Lizenz beantragt.

Der KFC Uerdingen kam in den letzten Jahren selten zur Ruhe. Eigentlich sollte in dieser Saison alles anders sein. Doch dann blieben die Zahlungen des ehemaligen Hauptsponsors "dasbob" aus - der Verein teilte mit, er benötige schnell 500.000 Euro.

Damals hieß es, dass das Geld schnell da sein müsse, nicht erst im Mai, ansonsten könne eine Insolvenz nicht ausgeschlossen werden. Auf der Homepage installierte der KFC sogar extra eine Informations-Timeline, auf der man sehen konnte, wie viel der Summe bereits eingesammelt wurde.

Bis heute stehen dort 208.000 Euro. Zu wenig, sollte man meinen. Doch in einem Gespräch mit der "RP" betont Uerdingens Vorstandsmitglied Sebastian Thißen bezüglich einer möglichen Insolvenz und einer Lizenz für die Regionalliga. „Die Spekulationen in den Internetforen sind völlig aus der Luft gegriffen und entsprechen nicht der Realität. Wir haben nicht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt und haben es auch nicht vor, sondern werden dies verhindern. Und wir haben alle Unterlagen für das Verfahren beisammen. Wir holen gerade nur die notwendigen Originalunterschriften ein und werden die Lizenz Ende der Woche beantragen. Die Sicherheitsleistung in Höhe von 35.000 Euro haben wir beim Westdeutschen Fußballverband bereits hinterlegt.“

Bedeutet für die Mannschaft: Die Hoffnung lebt, die Regionalliga erscheint wieder wie ein realistisches Szenario. Denn die SF Baumberg, die die Tabelle der Oberliga Niederrhein souverän anführen, können einen sportlichen Aufstieg vermutlich nicht stemmen.

Die Sicherheitsleistung in Höhe von 35.000 Euro haben wir beim Westdeutschen Fußballverband bereits hinterlegt Sebastian Thißen

Ein Verzicht der Baumberger würden den Tabellenzweiten auf den Plan rufen. Hier steht aktuell Ratingen, der Klub würde auch aufsteigen wollen. Doch die Uerdinger lauern und liegen nur einen Punkt (allerdings bei einer mehr ausgetragenen Partie) hinter Ratingen.

Es wird also wieder spannend, vorausgesetzt, Baumberg steigt nicht auf. Am Wochenende kann Uerdingen die positiven Nachrichten nicht in positive Energie umsetzen. Denn der KFC hat spielfrei, danach weiß er, ob ein Vierpunkte-Rückstand aufgeholt werden muss. Ratingen muss am Sonntag zum TSV Meerbusch.