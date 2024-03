Der 1. FC Gievenbeck hat die Nachfolge des scheidenden Trainers Florian Reckels geklärt. Ein Duo übernimmt im Sommer.

Seit Ende des vergangenen Jahres war die Trainerfrage beim 1. FC Gievenbeck offen. Einige Monate später meldete der Verein aus der Oberliga Westfalen Vollzug. Mit Torsten Maas und Steffen Büchter übernimmt ein Duo im kommenden Sommer. Das gaben die Gievenbecker am Dienstagmorgen bekannt.

Sie treten die Nachfolge von Florian Reckels an. Der aktuelle Coach des Münsteraner Stadtteil-Vereins möchte im Sommer nach vier Jahren aus familiären Gründen eine Pause einlegen. Er führte den FCG zum Aufstieg in die Oberliga, dann zum Klassenerhalt und in der zweiten Fünftliga-Saison ins obere Mittelfeld. Einige Wochen vor dem Ende der Spielzeit belegt Gievenbeck den siebten Tabellenplatz.

Es sind also große Fußstapfen, die es für seine Nachfolger zu füllen gilt. Maas ist bereits aktuell Teil des Trainerteams von Reckels. Im Sommer tritt der 24-Jährige dann in die erste Reihe. Und das gemeinsam mit Büchter. Der 28-Jährige kommt von der Ibbenbürger SpVg nach Gievenbeck. Mit dem Verein gelang ihm in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Landesliga.

"Wir setzen vollkommen bewusst erstmals überhaupt auf eine junge, starke Doppelspitze", erklärt der Sportliche Leiter Carsten Becker die Trainer-Entscheidung.

Dass Maas nach dem Abschied von Reckels eine noch stärkere Rolle einnehmen soll, sei von Anfang an der Plan der Verantwortlichen gewesen, erklärt Becker weiter. Er begründet: "Weil wir - und nicht zuletzt unsere erfahrenen Spieler - super zufrieden mit ihm sind. Deshalb ist es für uns nur logisch, dass er nun in die erste Reihe rutscht und mit all seinem Engagement, seiner Akribie und seinem Spielverständnis unser Flaggschiff anführt."

Bei Neuzugang Büchter handele es sich um einen weiteren "jungen, sympathischen, fußballverrückten und vor allem fachkompetenten Trainer, der die nächsten Jahre das Geschehen rund um unsere Erste Mannschaft mitgestalten soll. Er hat bei der Ibbenbürener Spielvereinigung schon wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln können, hat dort fantastische Arbeit geleistet."