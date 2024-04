Die Zeichen stehen dem SC Spelle-Venhaus klar auf Abstieg aus der Regionalliga Nord. Dafür rüsten sich die Niedersachsen - auch mit Personal aus Westfalen.

Platz 18, zwölf Punkte und sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Beim SC Spelle-Venhaus sieht es düster aus. Dennoch treibt der Noch-Regionalligist aus Niedersachsen seine Personalplanungen erfolgreich voran.

Jüngst durch einen Zugang vom VfL Osnabrück. Aus deren U19 kommt Innenverteidiger Jost Krone. "Wir wollten noch einen jungen Spieler in der Abwehr", erklärt Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte. Der 19-Jährige mit dem starken linken Fuß habe das Potenzial, "sich hier durchzusetzen. Wir sind überzeugt von seiner Qualität."

Vor Krone hat der SC Spelle-Venhaus mit Christian Düker bereits einen Regionalliga-erfahrenen Innenverteidiger von Noch-Liga-Konkurrent Blau-Weiß Lohen geholt. Aber auch in Westfalen hat Spelle-Venhaus bereits ordentlich zugelangt.

Zwei Spieler aus der Oberliga Westfalen und ein Talent vom SC Preußen Münster haben den Weg nach Niedersachsen gewählt. Aus der U19 des SCP eiste der Tabellenletzte der Regionalliga Nord Tjark Höpfner los. Der 18-Jährige ist ein Eigengewächs und wird seinem Jugendklub nun also den Rücken kehren.

Und auch in der zweiten Mannschaft der Preußen, die in der Oberliga Westfalen an den Start geht, wurde Spelle-Venhaus bereits fündig. Marvin Kehl, beim SCP II gesetzt, wird künftig das offensive Mittelfeld bei den Niedersachsen beackern.

Vom 1. FC Gievenbeck kommt zudem Elias Strotmann. Der 26-Jährige ist auf der Position des Mittelstürmers zu Hause. Dazu haben Spelle-Venhaus bereits Jan-Luca Ahillen, Christoph Ahrens, Leon Dosquet, Jan-Hubert Elpermann, Janik Jesgarzewski, Jannik Landwehr, Bernd Lichtenstein, Timo Nichau, Mattis Niemann, Niklas Oswald, Anton Popov, Artem Popov, Jan Popov, Torben Stegemann, Tom Winnemöller und Steffen Wranik für die kommende Saison unter dem neuen Trainer Tobias Harink zugesagt.

Verlassen werden den Verein Philipp Elfert (SV Holthausen Biene), Jip Kemna (HHC Hardenberg/NL), Adrian Lenz (SV Meppen), Marcel Ruschmeier (Verein noch offen) und Jonas Tepper (1. FC Gievenbeck). Sergen Yüksekdag hat sich bereits in der Winterpause verabschiedet.