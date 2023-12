Oberliga: Nach vier Jahren - dieser Trainer hört im Sommer auf, Nachfolger wird gesucht

In der laufenden Oberliga-Westfalen-Saison kam es bisher zu sechs Trainerwechseln. Nummer sieben und acht stehen auch schon fest: spätestens nach der Spielzeit 2023/2024.

Noch zu Wochenbeginn hatte RevierSport berichtet, dass sich nach der laufenden Saison die Wege von Trainer Ibou Mbaye und der SG Finnentrop-Bamenohl trennen werden.

In einer Pressemitteilung hieß es, dass die SG-Verantwortlichen feststellten, dass das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer in einzelnen Punkten nicht so funktioniert wie es sich die Entscheidungsträger im Verein erhofft und gewünscht hatten. Ein Nachfolger steht im bisherigen Co-Trainer Jonas Ermes ab dem 1. Juli 2024 bereits fest.

Und zum Ende der Woche verkündete ein weiterer Klub aus der Oberliga Westfalen, nämlich der 1. FC Gievenbeck, dass nach vier erfolgreichen Jahren Florian Reckels im Sommer gehen wird.

Die Gievenbecker liegen aktuell mit 28 Punkten auf einem guten 5. Tabellenplatz. Hier ist der Nachfolger ab dem 1. Juli 2024 noch unbekannt. Die Verantwortlichen befinden sich auf der Suche nach einem neuen Coach.

Auch wenn es für mich ein Stück weit überraschend war, dass im Sommer vorübergehend Pause für ihn am Gievenbecker Weg ist, ist sein Entschluss vollkommen nachvollziehbar, weil nichts über die Familie geht Carsten Becker

Der 41-jährige A-Lizenz-Inhaber wurde vor dreieinhalb Jahren als Nachfolger von Benjamin Heeke installiert und prägt seitdem eine sehr erfolgreiche Ära am Gievenbecker Weg: Auf eine coronabedingt abgebrochene erste Spielzeit folgte die erfolgreiche Saison 21/22, welche mit dem Oberliga- Aufstieg nach einem Entscheidungsspiel gegen die TuS Hordel sowie dem Kreispokalsieg über den TuS Hiltrup gekrönt wurde.

Eine Saison später feierte der FCG mit dem Erreichen des 13. Tabellenplatzes erstmals in der Vereinsgeschichte den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen, in der laufenden Saison rangieren die 49er zum Ende der Hinrunde gar im oberen Drittel der Tabelle.

Folgende Trainerwechsel gab es schon in dieser Saison: SG Wattenscheid: Christian Britscho (alt) - Engin Yavuzaslan (neu) SpVgg Vreden: Engin Yavuzaslan - Andre Dörr Sportfreunde Siegen: Patrick Helmes - Thorsten Nehrbauer TuS Bövinghausen: Christian Knappmann - Baris Özbek Eintracht Rheine: Rainer Sobiech - Christian Hebbeler Westfalia Rhynern: Michael Kaminski - Kamil Bednarski

"Die Entscheidung, den FCG im Sommer zu verlassen, ist mir sehr schwer gefallen. Der Trainerjob in der Oberliga verlangt viel von einem, vor allem Zeit. Daher ist bei mir in den letzten Wochen der Entschluss gereift, im Sommer eine Pause machen zu wollen, ausschließlich um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können", erklärte der zweifache Familienvater Reckels.

Der 41-Jährige ergänzte: "Bis es soweit ist, habe ich, gemeinsam mit meinem Trainerteam und der Mannschaft, aber noch einiges vor und wir wollen nach den Feiertagen an der sehr erfolgreichen Hinrunde anknüpfen."

Gievenbecks Sportleiter Carsten Becker blickt dankbar und zufrieden auf die erfolgreiche vierjährige Zusammenarbeit mit Reckels zurück: "Florian hat mit seiner akribischen, ehrlichen Arbeit und gemeinsam mit seinem Team das Spiel unserer Ersten auf ein neues Niveau gehoben. Und das wohl wissend, dass die Gegebenheiten in Gievenbeck, gerade finanziell und im Vergleich zu unseren Konkurrenten in der Oberliga, speziell sind. Auch wenn es für mich ein Stück weit überraschend war, dass im Sommer vorübergehend Pause für ihn am Gievenbecker Weg ist, ist sein Entschluss vollkommen nachvollziehbar, weil nichts über die Familie geht."