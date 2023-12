Oberliga Westfalen: Bei diesem Verein kommt es im Sommer 2024 zum Trainerwechsel

Ein Vertreter der Oberliga Westfalen gab bekannt, dass es zur neuen Saison zu einer Veränderung auf der Trainerposition kommen wird.

Trotz der sportlich sehr erfolgreichen Hinrunde in der Oberliga Westfalen hat sich die SG Finnentrop-Bamenohl dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Trainer Ibou Mbaye nicht zu verlängern.

Die SG-Verantwortlichen stellten fest, dass das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer in einzelnen Punkten nicht so funktioniert wie es sich die Entscheidungsträger im Verein erhofft und gewünscht hatten.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass dies beide Seiten erkannt und für sich Kompromisse gefunden haben, so dass eine Zusammenarbeit auch bis zum Saisonende möglich ist. Finnentrop-Bamenohl spielt eine gute Saison und steht auf Platz sieben in der Oberliga Westfalen.

Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG, sagte: "Natürlich ist es nicht schön und vielleicht auch von außen schwer nachvollziehbar, aber wenn beide Seiten mit einem Kompromiss arbeiten, kann dies nicht auf Dauer funktionieren. Wir haben aber das Gefühl, dass sich beide Seiten für eine bestimmte Zeit damit arrangieren können, aber es keine Grundlage für eine längere Zusammenarbeit ist."

Machula ergänzte: "Ziel war, ist und bleibt es natürlich, die Rückrunde ähnlich erfolgreich wie die Hinrunde zu bestreiten. Ibou und die Mannschaft haben das Vertrauen und das gegenseitige Commitment für die zweite Saisonhälfte dazu gegeben und wir sind uns sicher, dass alle Beteiligten alles daransetzen werden."

Ab dem Sommer 2024 wird es eine Trainer-Doppelspitze bei der SG Finnentrop-Bamenohl geben. Jonas Ermes wird zukünftig ein entscheidender Teil davon sein.

Der 31-jährige gebürtige Rönkhauser ist bereits seit vergangenem Sommer Teil des Trainerteams und unterstützt Mbaye an der Seitenlinie im operativen Bereich, insbesondere im Training und an Spieltagen.

Nach seinen aktiven Senioren-Stationen beim VfL Bochum, Alemannia Aachen, SC LWL 05 und dem RSV Meinerzhagen konnte der ehemalige Torwart und B-Lizenzinhaber bereits ein Jahr als Co-Trainer unter Mutlu Demir in Meinerzhagen im Trainergeschäft erste Erfahrungen sammeln. Nun folgt sein nächster Schritt mit der Übernahme der Verantwortung als Cheftrainer bei der SG Finnentrop-Bamenohl. Ein Assistent wird für Ermes noch gesucht.